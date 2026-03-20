EL GUANACO HABITA NUEVAMENTE EL IMPENETRABLE: LA ESPECIE ESTABA EXTINTA EN EL MONTE CHAQUEÑO
Los guanacos estaban extintos en la provincia del Chaco. Un proyecto de reintroducción de la especie impulsado por la Fundación Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y la Provincia del Chaco está logrando el regreso de estos grandes herbívoros a El Impenetrable. Ya fueron liberados varios individuos y próximamente se sumarán más. Los guanacos cumplen un rol ecológico fundamental: mantienen los pastizales saludables y redistribuyen nutrientes en el ambiente. Una experiencia motivadora para celebrar el “Día Mundial del Rewilding”, instituido para resaltar la necesidad de recuperar los ecosistemas naturales.
El proyecto de reintroducción de guanacos en el Parque Nacional Impenetrable surgió en 2023 con el objetivo de restaurar una población estable de guanacos en los pastizales del Chaco Seco Argentino y recuperar el rol ecológico que estos herbívoros cumplían cuando hacían parte del ecosistema. Decenas de individuos provenientes del sur argentino ya arribaron al monte chaqueño.
La implementación significa el traslado de los guanacos desde el Parque Patagonia en la provincia de Santa Cruz, hasta el Parque Nacional El Impenetrable en la provincia del Chaco. Viajan en un tráiler durante más de 50 horas, monitoreados con cámaras las 24 horas y con asistencia veterinaria.
Así lo relató Emanuel Galetto referente de la Fundación Rewilding Argentina, que cumple funciones en el Parque Patagonia y es partícipe del operativo para la translocación de los guanacos.
“Hicimos tres traslados, que involucraron unos individuos en diferentes años”, destacó sobre la iniciativa que nació en 2023 para la reintroducción de esta especie en el monte chaqueño y explicó que “en los últimos años se produjo una reducción drástica de la población de guanacos en gran parte de Argentina y en la región chaqueña, se extinguieron por completo”.
Al respecto, destacó que “las poblaciones más saludables de guanacos están en Patagonia”.
GUANACOS EN EL MONTE CHAQUEÑO
Julieta Mangas es responsable del proyecto de Reintroducción de Guanacos de la Fundación Rewilding Argentina y relató que tras la llegada de los guanacos al Parque Nacional El Impenetrable, “comienza su adaptación al ambiente”.
Y sobre la logística para la instalación en su nuevo hogar, describió que los animales, son ubicados en corrales de presuelta, con un tamaño superior a una hectárea, donde permanecen un tiempo hasta ser liberados.
“Se les suministra balanceado y alfalfa, y además van incorporando diferentes especies vegetales del monte chaqueño. Hemos registrado que comen más de 30 especies de plantas y arbustos, algunos frutos del monte como la algarroba y el chañar y diferentes especies de cactus como el ucle, el cardón y la tunilla”. Contó además que de a poco, en el proceso de adaptación, los guanacos también “van cambiando el pelaje, disminuyendo la densidad de su lana para adaptarse a temperaturas más elevadas como las del Chaco”.
La responsable del proyecto de reintroducción de guanacos en El Impenetrable, remarcó que la mayoría de los guanacos arribados ya fueron liberados en el monte chaqueño y que varios de ellos cuentan con collares de geolocalización. Dos de las hembras monitoreadas están a punto de tener cría.
En tanto, sobre la importancia de la presencia de esta especie en el monte chaqueño, Mangas remarcó que “los grandes herbívoros como el guanaco mantienen saludables los pastizales, ya que regulan la cobertura y densidad de las plantas y consumen grandes cantidades de pasto, evitando que se acumule material seco y que se propaguen los incendios. Además, a través de sus heces redistribuyen nutrientes al ambiente y cumplen un rol importante dentro de las cadenas tróficas como presas de grandes depredadores”.
“La especie es muy resiliente y muy fuerte en ese sentido y se adapta muy bien a las nuevas condiciones. Y nosotros estamos monitoreando y ayudando a que esa adaptación sea lo mejor posible”, expresó Emanuel Galetto.
Respecto del devenir del proyecto de reintroducción de guanacos en El Impenetrable chaqueño, Julieta Mangas adelantó que “en los próximos meses liberaremos a los demás individuos que se encuentran en los corrales de presuelta, para seguir contribuyendo a la población que queremos formar”.
Y agregó que este año, en el Parque Nacional Patagonia “serán arreados más guanacos que luego serán translocados a Chaco para comenzar con su periodo de adaptación y seguir contribuyendo a restablecer la población en los pastizales del Parque Nacional El Impenetrable”.
Finalmente, Emanuel Galetto, destacó sobre los proyectos de la Fundación Rewilding Argentina: “Trabajamos con fauna silvestre y en la restauración de ecosistemas. Buscamos regenerar ecosistemas completos y funcionales, es decir recuperar las interacciones de las especies y que todas las que estaban presentes en ese ecosistema históricamente, vuelvan a estar presentes cumpliendo su rol ecológico”.
Agencia Noticias del Norte