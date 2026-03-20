EL GUANACO HABITA NUEVAMENTE EL IMPENETRABLE: LA ESPECIE ESTABA EXTINTA EN EL MONTE CHAQUEÑO

El Intendente de Juan José Castelli, Dr. Oscar Alberto Nievas inauguró 14 viviendas en el paraje El Asustado. Nievas estuvo acompañado del Delegado

NIEVAS INAUGURÓ 14 VIVIENDAS EN EL PARAJE EL ASUSTADO

INTENSOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES DURANTE EL SÁBADO

Durante este sábado 01 de abril se llevaron a cabo intensos trabajos de mejoramiento de calles que dieron continuidad hasta altas horas de