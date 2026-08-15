“EL GUSANO” MENOCCHIO: DE LOS CRÍMENES DE NOZZI Y LA FIDELIDAD A UNA NUEVA CAUSA NARCO
🚨 Luis Raúl “El Gusano” Menocchio, también conocido como “el hombre de las mil caras”, cumple dos condenas a prisión perpetua en la Unidad Penitenciaria N°6 de Rawson. Según información exclusiva obtenida por N9, todavía no corroborada de manera independiente, ahora se investiga si habría dirigido desde esa cárcel una red de comercio de estupefacientes con alcance nacional.
⚖️ Su primera condena perpetua fue por el asesinato del productor cinematográfico Claudio Nozzi, cometido en Corrientes en 2005. La segunda llegó por los homicidios del estanciero Manuel Roseo y su cuñada Nélida Bartolomé, ocurridos en 2011 en Castelli. Según determinó la Justicia, el objetivo era apoderarse de La Fidelidad, un establecimiento rural de aproximadamente 250.000 hectáreas.
🔍 Menocchio fue trasladado a Rawson en 2014 ante alertas sobre un posible plan de fuga y, en 2023, la Justicia rechazó un pedido para que regresara a una cárcel chaqueña. La nueva investigación habría motivado allanamientos en distintos puntos del país, incluida la prisión y las sedes de los gimnasios VIVA vinculados a su hijo Luciano.
Fuente: Noticiero 9