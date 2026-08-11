EL HISTORIADOR JUAN JOSÉ SCHMIDT PRESENTÓ «DE UN FORTÍN A UNA VILLA» – LA GÉNESIS DE VILLA RÍO BERMEJITO
El material fue presentado este lunes 10 de agosto en el SUM del Colegio Secundario N°181 Gral Enrique Mosconi.
Se trata de un importante trabajo de varios años de investigación y con documentación en mano fue presentado ante una importante concurrencia de docentes, bibliotecarios y estudiantes. Sin embargo, lo lamentable es que no participaron Funcionarios Municipales ni Concejales dejando por sentado el total desinterés por la historia real de la «unica» (orgullosamente) Villa Turística de la Provincia.
Por su parte el material muestra toda la historia desde antes del 1900, época de los fortines, desde el 1907 hasta la génesis, su creación el 08 de mayo de 1957 y su continuidad como Delegación Municipal y la creación del Municipio de 3ra Categoría en el año 1992.
El objetivo de éste trabajo es, investigando en la historia encontrar los puntos de contacto de esta parte del Chaco, donde se gestó un lugar turístico emblemático y representativo, que además posee ciertas características de una cultura que ingresó desde Salta, conjugada a la cultura originaria que hoy convive en zonas urbanas.
El material original consta de mas de 200 páginas y en esta oportunidad el Historiador logró hacer un resumen de 60 páginas el cual fue entregado gratuitamente por Schmidt a las Bibliotecas y Escuelas, y a su vez envió al Municipio y al Concejo Deliberante a pesar de su ausencia.
Schmidt explicó durante casi dos horas y respondió preguntas acerca de toda la historia de la Villa Turística y destacó al gran precursor de su creación que fue el Dr José Bergallo.
Cabe destacar que dicho Historiador lo hace de manera independiente y es autodidacta, sin apoyo ni ayuda de ningún gobierno.