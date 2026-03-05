EL HOSPITAL DE VILLA RÍO BERMEJITO LLEVARÁ EL NOMBRE DE Dr HUMBERTO ENRIQUE CICCHETTI
El Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco resolvió imponer oficialmente el nombre “Dr. Humberto E. Cicchetti” al hospital de la localidad de Villa Río Bermejito, establecimiento que depende de la Región Sanitaria N° 5 del Impenetrable.
La medida quedó establecida mediante la Resolución RES-2024-1939-6-101, firmada por el ministro de Salud Sergio Edgardo Rodríguez, en la ciudad de Resistencia el 22 de agosto de 2024.
Según se detalla en el documento oficial, la decisión surge a partir del pedido de vecinos de la comunidad de Villa Río Bermejito, quienes solicitaron que el hospital lleve el nombre del Dr. Humberto E. Cicchetti, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la salud de la región.
El texto destaca que el profesional tuvo una destacada labor con fuerte vocación de servicio, espíritu solidario y un trabajo constante orientado a mejorar la calidad de vida, la salud y la educación de los habitantes del El Impenetrable chaqueño, especialmente en comunidades indígenas.
Asimismo, se remarca que sus acciones en materia de atención sanitaria, alfabetización y capacitación contribuyeron a la integración de los miembros de la comunidad con la sociedad local.
La resolución establece en su Artículo 1° imponer oficialmente el nombre “Dr. Humberto E. Cicchetti” al hospital de la localidad, mientras que el Artículo 2° deja sin efecto cualquier instrumento legal que se oponga a lo dispuesto. Finalmente, el Artículo 3° ordena registrar, comunicar y archivar la medida.
De esta manera, el Gobierno provincial busca honrar la trayectoria y el aporte realizado por el profesional al servicio de la salud en la región.
Fuente: Radio La Huella LRR 955 – 95.5 Mhz – Villa Río Bermejito