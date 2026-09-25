EL IMPENETRABLE AVANZA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE EN VALOR AGREGADO
Productores de Castelli, Miraflores, Villa Río Bermejito y El Espinillo participaron de una capacitación en elaboración de quesos, impulsada por el Progano. El objetivo es fortalecer la producción caprina, mejorar la calidad y generar nuevas oportunidades de comercialización.
En El Impenetrable, productores caprinos avanzan en la incorporación de nuevas herramientas para transformar la producción de leche en alimentos con mayor valor agregado. En este marco, se realizó una capacitación sobre elaboración de quesos a cargo del maestro quesero Andrés Sgarlatta, de Córdoba, destinada a productores de distintas localidades de la región.
La actividad se desarrolló durante dos jornadas: el lunes 21 de septiembre en la Finca Don Miguel de Juan José Castelli y el martes 22 en el Centro de Desarrollo Productivo (CEDEPRO) del Programa de Desarrollo de la Actividad Ganadera (Progano), en El Espinillo.
La propuesta surgió a partir de la inquietud de productores de la zona y contó con el impulso de la productora Alina Ruiz, en articulación con el Ministerio de la Producción, la Subsecretaría de Ganadería y el Progano, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la cadena caprina y promover el agregado de valor en origen.
DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA A UN PRODUCTO COMERCIALIZABLE
Las jornadas reunieron a productores de Juan José Castelli, Miraflores, Villa Río Bermejito y El Espinillo, junto a equipos técnicos de los CEDEPRO.
El médico veterinario y técnico del Progano en El Espinillo, Juan José Scheffer, destacó la importancia de avanzar desde la producción existente hacia una elaboración más uniforme.
“Hay algunos que quieren incursionar, así que también es importante que se sumen, armar una cuenca lechera, ya que hay cabras, hay vacas”, explicó.
En este sentido, remarcó que la región cuenta con producción y condiciones sanitarias, pero que el desafío es avanzar en la transformación y comercialización. “Ya tenemos la producción, tenemos la sanidad, y ahora hay que darle una vuelta de rosca a esto y empezar a comercializar”, señaló.
La capacitación apuntó a incorporar conocimientos sobre los procesos de elaboración, higiene y calidad, con el objetivo de lograr productos con características más uniformes y con posibilidades de ampliar su comercialización. “Un queso estándar, un producto estándar, y que sea uno como el otro y que se pueda comercializar”, sintetizó Scheffer.
MANTENER LA IDENTIDAD DE EL IMPENETRABLE
Entre los productores participantes estuvo Gustavo Caza, de Miraflores, quien destacó la posibilidad de mejorar sus conocimientos sin perder las características propias de la producción regional. “Vinimos acá a la capacitación porque nos interesa mejorar un poco la calidad del queso”, expresó.
Al mismo tiempo, puso en valor la identidad de los productos elaborados en la región: “Los quesos del Impenetrable tienen que seguir manteniendo la firma del Impenetrable”.
Caza también destacó el interés de los productores por mejorar la producción de leche caprina y avanzar hacia una actividad de mayor escala.
Desde El Espinillo, Rosa Álvarez, productora de la zona de Los Esteros, valoró los conocimientos adquiridos durante la jornada. “Se aprendió mucho, muy lindo, maestro de los maestros los quesos”, expresó.
“Ahora vamos a probar a hacer los quesos como nos enseñó él”, agregó la productora, quien trabaja tanto con leche de cabra como de vaca.
Por su parte, Isabel Martínez, productora del paraje El Milagro de Miraflores, destacó el intercambio de conocimientos entre los productores. “Nosotros somos muy nativos, más a lo criollo, pero se aprende mucho”, manifestó.
En esa línea, consideró que las nuevas herramientas permiten mejorar las prácticas tradicionales: “Se lleva una linda experiencia para mejorar, para bien”.
CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN
El técnico veterinario del Progano en el CEDEPRO de Miraflores, Víctor Yulán, destacó la capacitación como una herramienta para fortalecer las producciones familiares.
“Capacitar es una herramienta fundamental para ir mejorando los productos”, afirmó, y vinculó esa mejora con las posibilidades de comercialización y de obtener mejores precios.
Desde el programa se plantea continuar acercando este tipo de propuestas a los pequeños productores de distintos puntos del territorio.
GENÉTICA, SANIDAD Y LECHERÍA: UNA CADENA QUE BUSCA CRECER
La iniciativa se desarrolla en paralelo con acciones de fortalecimiento de la producción caprina, que incluyen genética y sanidad.
Scheffer explicó que en la zona de Castelli se está incorporando la raza Saanen y que las cruzas con Nubian pueden contribuir a mejorar la producción de leche.
De esta manera, la actividad caprina amplía sus posibilidades productivas, incorporando carne, genética, sanidad, leche y elaboración de derivados.
El objetivo es avanzar progresivamente hacia una cuenca lechera regional, aprovechando la producción existente en las familias rurales y generando herramientas para transformar la materia prima en productos elaborados en el propio territorio.
MÁS CAPACITACIONES PARA LOS PRODUCTORES
Los participantes coincidieron en la necesidad de dar continuidad a estas capacitaciones y ampliar su alcance hacia otras localidades del Impenetrable.
En este sentido, Yulán mencionó la posibilidad de llevar futuras propuestas a El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y Comandancia Frías, donde también existen productores que requieren acompañamiento técnico y capacitación.
La formación en elaboración de quesos constituye una de las primeras experiencias dentro de una agenda productiva que contempla además otras propuestas, entre ellas capacitaciones vinculadas a la curtiembre.
Con la reactivación del Progano por iniciativa del gobernador Leandro Zdero, estas acciones buscan fortalecer las capacidades productivas de las familias rurales, acompañar a los productores y generar nuevas alternativas de agregado de valor.
El desafío es que la leche producida en El Impenetrable pueda transformarse en el propio territorio en alimentos de calidad, con identidad regional y posibilidades de comercialización. Una manera de convertir la producción existente en nuevas oportunidades para las familias rurales.