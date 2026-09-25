EL IMPENETRABLE AVANZA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE EN VALOR AGREGADO

El gobierno provincial pagará hoy, viernes 19, el refrigerio para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.La noticia fue anunciada esta semana,

YA DON MAS DE MIL LOS AFECTADOS POR DENGUE Y CHIKUNGUNYA EN LA PROVINCIA

SALUD PÚBLICA BRINDA EL PARTE EPIDEMIOLÓGICO DE DENGUE Y CHIKUNGUNYA Desde el 1 de enero en la provincia se reportaron 1039 casos positivos