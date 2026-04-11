EL IMPENETRABLE: CONTINÚA LA ASISTENCIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL A FAMILIAS AFECTADAS POR INUNDACIONES

VIDEO – INCREÍBLE REGISTRO DE PECARÍ QUIMILERO EN EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Días atrás, los baqueanos locales de nuestro equipo de Rewilding observaron huellas de Quimilero en un sector del parque nacional, por lo que