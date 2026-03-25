EL IMPENETRABLE: CONTINÚA LA ASISTENCIA INTEGRAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL, TRAS LAS  LLUVIAS PASADAS

BETO NIEVAS PRESENTÓ A LOS PRECANDIDATOS CON UNA MARCADA PRESENCIA DE JÓVENES IDÓNEOS, CON PROYECTOS Y ENERGÍAS PARA QUE CASTELLI VUELVA A CRECER

Unidos por Castelli «Beto» Nievas presentó los precandidatos Beto Nievas presentó a quienes lo acompañan en la lista. Se trata de hombres y