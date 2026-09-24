EL IMPENETRABLE: DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE, SE REALIZARÁ UN NUEVO OPERATIVO INTERFLUVIO INTEGRAL

La Municipalidad de Juan José Castelli lleva adelante el tratamiento de los Resiudos Sólidos Urbanos en su planta ubicada en la zona oeste

EL MUNICIPIO DE CASTELLI CONSTRUYE NUEVAS FOSAS PARA DEPÓSITO DE RESIDUOS

CONFIRMAN EL PRIMER CASO POSITIVO DE COVID-19 EN MISIÓN NUEVA POMPEYA

El paciente se encuentra estable y sin síntomas. Las autoridades confirmaron que todos los contactos estrechos ya se encuentran realizando el aislamiento preventivo