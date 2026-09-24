EL IMPENETRABLE: DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE, SE REALIZARÁ UN NUEVO OPERATIVO INTERFLUVIO INTEGRAL
El primer Operativo está previsto del 25 al 31 de octubre, mientras que el segundo se realizará del 30 de noviembre al 5 de diciembre, alcanzando distintos puntos del territorio chaqueño.
El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, confirmó la realización de nuevos operativos territoriales en El Impenetrable chaqueño durante el segundo semestre del año. Las acciones se desarrollarán en octubre y diciembre, con asistencia alimentaria, agua potable y atención integral de salud en comunidades y parajes de difícil acceso.
La intervención contempla la asistencia a más de 5.000 familias, distribuidas en 48 localidades y parajes de difícil acceso.
Durante los operativos se realizará la distribución de módulos alimentarios y bidones de agua potable, además de brindar atención integral de salud y otros servicios destinados a acompañar a las comunidades.
La iniciativa se llevará adelante mediante un trabajo articulado entre el Gobierno del Chaco y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, con el apoyo logístico del Ejército Argentino, para garantizar el despliegue de los equipos y recursos en zonas donde las condiciones de acceso requieren una logística especial.
El Gobierno del Chaco remarca la presencia territorial en El Impenetrable, acercando asistencia y servicios esenciales a las familias de las comunidades y parajes más alejados.