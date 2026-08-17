EL IMPENETRABLE EL DESTINO TURÍSTICO MAS ELEGIDO EN CHACO DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO
17 agosto, 2026
El Impenetrable fue el destino más elegido de Chaco durante el fin de semana largo
La provincia registró una ocupación hotelera promedio del 45%, aunque El Impenetrable se destacó con el mejor nivel, alcanzando el 60%.
El turismo de naturaleza, los eventos culturales y las propuestas gastronómicas impulsaron el movimiento en distintos puntos de Chaco.
Según CAME, cada turista gastó en promedio unos $75.000 y permaneció alrededor de 3 días.
A nivel nacional, más de 1 millón de turistas viajaron durante el fin de semana largo.