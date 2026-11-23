EL IMPENETRABLE: FINALIZARON LAS REPARACIONES Y SE PUSO EN MARCHA LA NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO
La empresa provincial Sameep informó que finalizaron los trabajos de reparación debido a una falla eléctrica registrada hoy en el tablero principal de las impulsiones, que había afectado el suministro de agua potable en Fortín Lavalle, Villa Río Bermejito, El Espinillo, Juan José Castelli y Miraflores.
Tras completar las tareas técnicas y poner nuevamente en funcionamiento los equipos, comenzó el proceso de recuperación progresiva del servicio en las cinco localidades del Impenetrable chaqueño.
Desde la empresa explicaron que la normalización del abastecimiento será paulatina, ya que dependerá de la recuperación de los niveles de presión en las redes y de la carga de las cisternas, hasta alcanzar las condiciones habituales de prestación.
En este sentido, los equipos técnicos y operativos continúan trabajando y monitoreando el funcionamiento del sistema para garantizar la recuperación total del suministro en las zonas afectadas.
Finalmente, Sameep insiste a los usuarios a realizar el uso responsable y racional del agua potable, mientras se completa el proceso de normalización del servicio y además, tomando en cuenta la llegada de las altas temperaturas a la región.