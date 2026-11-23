Habitantes del Lote 88 piden la conexión eléctrica domiciliaria Vecinos del Lote 88 de Miraflores mantienen firme la protesta por cuarto día consecutivo

CASTELLI: HABRÁ FUERTE SANCIONES PARA QUIENES NO CUMPLAN CON LA REGLAMENTACIÓN VIGENTEHABRÁ FUERTE SANCIONES PARA QUIENES NO CUMPLAN CON LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE

El Intendente Sander firmó la Resolución N°329/20 que establece la Suspención y Reprogramación de todo evento y actividades de concurrencia masiva organizados por