EL IMPENETRABLE NO SE DETIENE: AVANZA LA NUEVA PISTA DE ATERRIZAJE EN MISIÓN NUEVA POMPEYA
La obra contempla una pista de hormigón de 1.200 metros de largo por 18,5 metros de ancho, además de zona de maniobras y estacionamiento. Permitirá fortalecer la respuesta ante emergencias, garantizar vuelos sanitarios y sostener la conectividad de la región durante jornadas de lluvia.
El Gobierno del Chaco, a través de Vialidad Provincial, avanza con la construcción de la nueva pista de aterrizaje y aeródromo de Misión Nueva Pompeya, una obra estratégica para fortalecer la conectividad y mejorar las condiciones de acceso al corazón de El Impenetrable.
El subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo de Martini, destacó que se trata de una infraestructura prioritaria para la región y señaló que los trabajos se llevan adelante “como nos pide el gobernador Leandro Zdero, con obras estratégicas que mejoren la conectividad y acerquen respuestas concretas a los chaqueños que viven en El Impenetrable”.
La nueva pista contará con una zona de maniobras y un sector destinado al estacionamiento de aeronaves. “Estamos avanzando en una obra que va mucho más allá de la construcción de una pista. Estamos generando una herramienta fundamental para la comunidad, especialmente ante situaciones que requieren una respuesta rápida”, explicó De Martini.
UNA OBRA FUNDAMENTAL PARA LAS EMERGENCIAS
Uno de los principales objetivos del nuevo aeródromo será garantizar mejores condiciones para la realización de vuelos sanitarios y traslados ante emergencias médicas, reduciendo los tiempos de respuesta y facilitando el acceso a servicios esenciales. “Cuando hablamos de conectividad, también hablamos de salud y de salvar vidas. Contar con una pista adecuada permitirá responder con mayor rapidez cuando una emergencia lo requiera”, remarcó el funcionario.
Además, la infraestructura permitirá mantener una vía de conexión aérea con El Impenetrable durante jornadas de lluvia, cuando las condiciones de los caminos pueden dificultar o demorar los traslados terrestres. “Sabemos que las lluvias generan dificultades para el tránsito en la zona. Por eso esta obra tiene un valor estratégico: contar con una alternativa aérea significa no quedar aislados y poder garantizar traslados aun en condiciones climáticas adversas”, sostuvo De Martini.
Desde Vialidad Provincial señalaron que la construcción del aeródromo forma parte de una mirada integral sobre la infraestructura del norte chaqueño, orientada a mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo de las comunidades. “Queremos que las obras lleguen donde más se necesitan y que tengan un impacto concreto en la vida cotidiana. Esta pista va a mejorar la conectividad de Misión Nueva Pompeya y de localidades y parajes de toda la zona”, afirmó el subadministrador.
La nueva infraestructura permitirá contar con una alternativa de transporte aéreo para emergencias sanitarias, evacuaciones y situaciones que requieran una respuesta inmediata, fortaleciendo la presencia del Estado y las posibilidades de conexión de una de las regiones más alejadas de los principales centros urbanos de la provincia. “Esta es una obra pensada para el presente, pero fundamentalmente para el futuro de El Impenetrable. Tener infraestructura de estas características significa estar mejor preparados, mejorar la respuesta ante emergencias y generar mejores condiciones para el desarrollo de toda la región”, concluyó De Martini.