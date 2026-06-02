EL IMPENETRABLE SE CONECTA: COMENZARON LOS TRABAJOS DE LA RUTA MIRAFLORES–LAS HACHERAS
*Durante su reciente visita al Paraje La Armonía, el gobernador Leandro Zdero había reafirmado el compromiso de llevar adelante esta obra estratégica para El Impenetrable. Hoy, el inicio efectivo de los trabajos ratifica esa decisión y comienza a transformar en realidad un proyecto esperado durante décadas.*
Las primeras tareas sobre la Ruta Provincial Nº 9 marcan el inicio de una obra histórica para el norte chaqueño, largamente esperada por vecinos, productores y comunidades de la región.
El Gobierno provincial avanza con una de las obras viales más trascendentes para el desarrollo de El Impenetrable Chaqueño. Ya son visibles los primeros trabajos correspondientes a la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 9, en el tramo que une las localidades de Miraflores y Las Hacheras, una intervención estratégica que permitirá mejorar la conectividad y potenciar el crecimiento productivo y social de la región.
Desde hace varios días, se observa un importante despliegue de maquinarias, camiones, motoniveladoras y equipos especializados que realizan tareas iniciales de compactación, terraplenamiento y preparación de la base sobre la que se ejecutará la futura carpeta asfáltica. La empresa adjudicataria ya instaló su obrador, acopió materiales y comenzó a trabajar en distintos sectores de la traza.
Uno de los frentes de obra se encuentra en el paraje El Retiro, donde avanzan los movimientos de suelo y las tareas necesarias para garantizar las condiciones técnicas requeridas para la pavimentación. Los trabajos incluyen además el transporte de agua para las compactaciones y la adecuación del terreno en distintos puntos del recorrido.
La ejecución de esta obra representa una respuesta concreta a una demanda histórica de las comunidades del norte provincial. La pavimentación de la Ruta Nº 9 permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar el acceso a servicios esenciales como salud y educación, fortalecer la producción local y brindar mayor seguridad vial a quienes transitan diariamente por la zona.
La pavimentación entre Miraflores y Las Hacheras constituye además un paso fundamental dentro de una visión integral de desarrollo para el norte chaqueño, con la perspectiva de continuar fortaleciendo la conectividad hacia localidades como Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y El Sauzalito.
Con las máquinas ya trabajando sobre el terreno, El Impenetrable vuelve a mirar al futuro con optimismo. La Ruta Provincial Nº 9 comienza a convertirse en una realidad que promete integración, oportunidades y mejores condiciones de vida para miles de chaqueños.