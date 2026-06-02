EL IMPENETRABLE SE CONECTA: COMENZARON LOS TRABAJOS DE LA RUTA MIRAFLORES–LAS HACHERAS

La titular del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, decretó el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO del Ex Jefe comunal de Juan José Castelli

LA JUSTICIA FEDERAL SOBRESEYÓ AL EX INTENDENTE DE CASTELLI OSCAR ALBERTO NIEVAS EN LA CAUSA CONOCIDA COMO LAVADO III”

PEPPO: “ESTARÍA GARANTIZADA DESDE NACIÓN LA CONTINUIDAD DE OBRAS DE ENERGÍA”

Durante su conferencia, uno de los temas que trató el gobernador fue el la situación energética de la provincia. Destacó que la provincia