EL IMPENETRABLE: SECHEEP FORTALECE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y BENEFICIA A MÁS DE 15.000 FAMILIAS Y EMPRENDIMIENTOS
La empresa provincial ejecuta obras de infraestructura energética, reemplaza postes de madera por columnas de hormigón y amplía la capacidad del servicio en localidades y parajes del norte chaqueño. En el Paraje Tartagal, además, finalizó una obra que permitió recuperar el suministro eléctrico para una planta de extracción de miel orgánica que llevaba años sin energía.
A paso firme, Secheep avanza con un conjunto de obras y proyectos destinados a mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en El Impenetrable chaqueño, con un alcance estimado a más de 15.000 familias y emprendimientos productivos de distintas localidades y parajes de la región. En los últimos días, la empresa provincial culminó en Paraje Tartagal el tendido de 1.100 metros de línea eléctrica y el montaje de un transformador, permitiendo garantizar el suministro a la planta de extracción de miel orgánica de la Asociación Civil Apícola “Jóvenes del Impenetrable”.
La obra fue concretada en articulación con el Ministerio de la Producción y permitió recuperar un servicio esencial para una sala que permanecía sin energía desde hacía más de cuatro años. “De manera coordinada con el Gobierno provincial, estamos trabajando para mejorar el servicio del suministro eléctrico, beneficiando a miles de familias y también a sectores productivos del norte chaqueño”, señaló el vocal del Directorio de Secheep, José Rodríguez, quien junto a su par Germán Perelli recorrieron distintas localidades y parajes de la región, acompañado por el gerente de la Zona Norte, Eduardo Martínez.
INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO MÁS SEGURO Y CONFIABLE
Durante la recorrida, los funcionarios estuvieron en Comandancia Frías, El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Miraflores y distintos parajes, donde verificaron obras ejecutadas y proyectos actualmente en marcha.
Uno de los principales trabajos se concentra en la línea de 33 KV que abastece a gran parte de El Impenetrable, donde se lleva adelante la reconversión y el reemplazo de antiguos postes de madera por columnas de hormigón, fortaleciendo la infraestructura y mejorando la confiabilidad del sistema.
En el camino hacia Wichí El Pintado, se supervisó la etapa final de este proyecto, que comprende una extensión de 87 kilómetros y permitirá fortalecer el abastecimiento eléctrico de miles de familias de la región.
En Comandancia Frías, además, se recorrió el parque solar de generación fotovoltaica, donde se verificó el funcionamiento de equipos generadores incorporados durante la actual gestión. También se avanza con la instalación de un nuevo transformador y el reemplazo de estructuras de madera de una línea de media tensión por columnas de hormigón.
En El Sauzalito, se constataron trabajos de mejora integral de la red eléctrica y otras intervenciones destinadas a fortalecer el servicio en la zona.
ENERGÍA PARA PRODUCIR Y CRECER
Las obras de Secheep también tienen como objetivo acompañar el desarrollo productivo de El Impenetrable.
En ese sentido, además de la intervención realizada en la planta apícola de Paraje Tartagal, la empresa ejecuta proyectos destinados a garantizar energía para emprendimientos que generan oportunidades de trabajo y desarrollo local. “Los trabajos forman parte de las acciones que el Gobierno provincial realiza en diferentes puntos de la provincia, impulsando a sectores productivos”, destacó Germán Perelli.
A las obras ya mencionadas se suma la construcción de un nexo en Olla Quebrada, que permitirá mejorar el suministro durante los períodos de mayor demanda en El Espinillo y zonas cercanas.
Asimismo, Secheep desarrolla tareas de mantenimiento de líneas, regularización de conexiones domiciliarias y ampliación de potencia en Tres Isletas, Fortín Lavalle, Villa Río Bermejito, Miraflores, Fuerte Esperanza, Comandancia Frías y Misión Nueva Pompeya, entre otras localidades.
De esta manera, Secheep continúa fortaleciendo la infraestructura energética del norte chaqueño, con obras que apuntan a mejorar el servicio para las familias y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones para el crecimiento de la producción y los emprendimientos de El Impenetrable.