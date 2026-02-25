EL INSTITUTO DE VIVIENDA REALIZÓ UN RELEVAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A FAMILIAS ADJUDICATARIAS EN EL SAUZALITO
*El equipo técnico y social del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) llevó adelante una nueva jornada de trabajo territorial hoy en la localidad de El Sauzalito, en el corazón de El Impenetrable chaqueño.*
Durante el operativo, los profesionales estuvieron con familias que meses atrás recibieron sus viviendas a través del programa Ñachec, con el objetivo de supervisar el estado de las unidades habitacionales y fortalecer el vínculo con la comunidad.
La intervención se enmarca en el acompañamiento integral que el organismo impulsa en todo el territorio provincial, priorizando el seguimiento a los grupos familiares incluso después de la entrega de las viviendas. Mediante este contacto directo, el equipo del IPDUV brinda asistencia técnica y social personalizada a cada adjudicatario, atendiendo consultas, evaluando el funcionamiento de las viviendas y garantizando soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.
Desde el instituto destacaron que estos operativos forman parte de una política de presencia activa del Estado en las comunidades, especialmente en zonas alejadas del centro provincial, donde el acompañamiento resulta clave para consolidar el acceso a una vivienda digna.
Asimismo, remarcaron que este tipo de acciones se replican de manera sistemática en distintos puntos del territorio chaqueño, en línea con lo que impulsa el gobernador Leandro Zdero, basada en la cercanía con los vecinos y el seguimiento permanente de las políticas públicas vinculadas al desarrollo urbano y habitacional.