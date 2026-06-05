EL IPDUV LLEVÓ ATENCIÓN DIRECTA A FAMILIAS DE MIRAFLORES Y RELEVÓ DEMANDAS HABITACIONALES

En comunicación con Radio Fan el productor, Raúl Kloster, productor local comentó, “son muchachitos que se dedican a causar daños en campos”. El

CASTELLI: PRODUCTORES PREOCUPADOS POR DELINCUENTES QUE CAUSAN DAÑOS EN SUS CAMPOS

ESCANDALO DEL YATE – ALLANARON LA CASA DE SOFIA CLERICI

Por el escandalo del yate, la Policía hizo allanamientos y secuestró más de 600 mil dólares en la casa de Sofía Clerici En