EL JEFE DE LA POLICÍA DEL CHACO CONFIRMÓ QUE DOS BANDAS ORGANIZADAS ACTUARON EN LOS RECIENTES ROBOS EN CASTELLI
16 diciembre, 2025
El Jefe de la Policía del Chaco, Comisario Fernando Romero, confirmó que fueron dos bandas delictivas organizadas las que planificaron y ejecutaron los recientes robos al diputado Darío Ivanoff y al director de FM Norte Julio Mossman.
Romero aseguró que para la Policía es muy difícil prevenir este tipo de delitos porque las bandas operan con una propia metodología de inteligencia, y aseguró que su principal objetivo es robar dinero