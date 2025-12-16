 Inicio > Actualidad & General > EL JEFE DE LA POLICÍA DEL CHACO CONFIRMÓ QUE DOS BANDAS ORGANIZADAS ACTUARON EN LOS RECIENTES  ROBOS EN CASTELLI

16 diciembre, 2025

El Jefe de la Policía del  Chaco, Comisario Fernando Romero, confirmó que fueron dos bandas delictivas organizadas las que planificaron y ejecutaron los  recientes robos al diputado Darío Ivanoff y al director de FM Norte  Julio Mossman.

Romero aseguró que para la Policía es muy difícil prevenir este tipo de delitos porque las bandas operan con una propia metodología  de inteligencia, y aseguró que su principal objetivo es robar dinero

