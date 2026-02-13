EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES CONSTRUIRÁ UNA NUEVA CASA PARA DON JUAN Y SU FAMILIA
El martes pasado, una tormenta con vientos huracanados arrasó la casa de don Juan y su familia, dejándolos sin hogar. Desde la Municipalidad de Miraflores nos movilizamos de inmediato para brindarles acompañamiento y una respuesta concreta.
Visitamos a la familia y abordamos su situación de manera integral. El presidente del Concejo, Ricardo Ramírez, junto a la Secretaría de Desarrollo Social y personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, constataron la situación y ya se está trabajando en la construcción de una nueva vivienda.
Además, la secretaria Lidia Noemí Torres realizó controles básicos de salud, toma de presión y curaciones a uno de los hijos de don Juan, garantizando también la atención sanitaria necesaria.
Palabras del Intendente Rafael Frias:
«En los momentos difíciles es cuando más presentes debemos estar. No vamos a dejar sola a ninguna familia de Miraflores. Hoy estamos acompañando a don Juan, pero también reafirmando nuestro compromiso de trabajar unidos, con solidaridad y respuestas concretas para cada vecino.»
¡Estamos con don Juan y su familia en este momento difícil! ❤️