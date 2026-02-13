EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES CONSTRUIRÁ UNA NUEVA CASA PARA DON JUAN Y SU FAMILIA

El Secretario de Ambiente Enzo Ferrari lleva adelante una fuerte campaña de forestación de la ciudad. En tal sentido este miércoles nuevamente incorporó

HACIA LOS DIEZ MIL ARBOLES PARA LA CIUDAD AMBIENTE ENTREGARÁ NUEVOS PLANTINES

CAPITANICH CONVOCÓ A LA MESA INTERRELIGIOSA PARA ELABORAR UN PROTOCOLO UNIFICADO Y PLANIFICAR LA REACTIVACIÓN GRADUAL DE CULTOS

Con representantes de todos los cultos, se acordó trabajar en las próximas 72 horas en convenios bilaterales que contemplen las particularidades de cada