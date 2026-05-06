EL OFICIALISMO OBTUVO DICTAMEN FAVORABLE PARA SUSPENDER LAS PASO EN CHACO
El proyecto para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia del Chaco obtuvo este miércoles 6 de mayo dictamen positivo en comisión de Asuntos Constitucionales, de la Legislatura provincial, dando un paso hacia su aprobación en el recinto.
La iniciativa, impulsada por el Bloque Chaco Puede, apunta a eliminar una instancia electoral que demanda más de 3.000 millones de pesos del presupuesto provincial sin definir ningún cargo.
“Las PASO le cuestan millones a los chaqueños y no definen ningún cargo. Es plata del presupuesto que se va en una elección que solo le sirve a los partidos para ordenar sus candidaturas. Eso tiene que terminar”, sostuvo el presidente de bloque, Iván Gyoker.
El proyecto fundamenta la suspensión en el ahorro de recursos públicos, la simplificación del proceso electoral y la eliminación de privilegios partidarios financiados por los ciudadanos.