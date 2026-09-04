EL OPERATIVO RES LLEGÓ A WICHÍ EL PINTADO: MÁS DE 1.000 PERSONAS ATENDIDAS EN DOS JORNADAS
El operativo sanitario se desarrolló durante dos jornadas en El Sauzalito, con atención en clínica médica, pediatría, obstetricia, cardiología, odontología, ecografías y vacunación, entre otras prestaciones. La iniciativa busca garantizar el acceso a la salud y fortalecer la prevención y el seguimiento de los pacientes en toda la provincia.
La Secretaría de Asuntos Estratégicos y el Ministerio de Salud, llevaron adelante hoy un nuevo operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en Wichí El Pintado, donde durante las jornadas del jueves y viernes se brindó atención sanitaria integral a vecinos de la localidad y de zonas rurales.
La propuesta permitió acercar profesionales y especialistas a la comunidad, facilitando el acceso a consultas y estudios médicos sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos. En total, más de 1.000 personas fueron atendidas en las distintas prestaciones médicas, superando el 50% de la población de la localidad.
El operativo incluyó consultas de clínica médica, pediatría, obstetricia, cardiología y odontología, además de ecografías, vacunación y acciones de prevención y promoción de la salud.
”ES MUY IMPORTANTE LA PRESENCIA EN TERRITORIO”
El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, destacó el alcance de la iniciativa y explicó que el objetivo es garantizar una presencia sanitaria sostenida en las localidades del interior.
“Este trabajo tiene que ver con responsabilidad y salud. El jueves atendimos a más de 400 pacientes y el viernes superamos ese número. La verdad es que hay mucha demanda, mucha gente que se acerca porque vienen especialistas para esta región, y lo importante es darle continuidad y estar en territorio”, señaló.
Resico recordó que la RES ya estuvo presente en Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya y Miraflores, mientras que se proyectan nuevos operativos en El Sauzalito y Comandancia Frías.
En este sentido, remarcó que los operativos se desarrollan con una planificación que permita garantizar la periodicidad de las prestaciones, apuntando no solamente a la atención de consultas sino también a la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de los pacientes.
“Esto de estar presentes, de la atención temprana de enfermedades, la continuidad de controles médicos, todo lo que tiene que ver con pediatría, con las mamás, los controles, el sistema vacunatorio que debe estar controlado y seguir, es muy importante. Por eso es fundamental hacerlo de manera articulada con Desarrollo Humano y con Salud”, sostuvo.
TRABAJO ARTICULADO Y ATENCIÓN CON PERTENENCIA CULTURAL
Durante el operativo, Resico estuvo acompañado por los referentes de Ñachec, Fernando Vogel y Silvana Pérez, y destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, los referentes de la zona y los agentes sanitarios. “Hubo un gran desempeño y un gran despliegue de todo el personal para dar un gran servicio”, valoró.
Además, destacó la articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano para abordar de manera integral a poblaciones prioritarias y personas con discapacidad.
En Wichí El Pintado también se contó con agentes bilingües, una herramienta fundamental para facilitar la comunicación y garantizar una atención adecuada a una comunidad con una importante presencia de población originaria.
MÁS DE 1.000 ATENCIONES EN DOS JORNADAS
Por su parte, el coordinador de la Red Estratégica de Salud, Gerardo Delgado, destacó el impacto del operativo y explicó que la iniciativa busca acercar prestaciones de calidad a las comunidades más alejadas. “El objetivo es que la gente pueda acceder a atención médica de calidad y poder así resolver aquellas necesidades que tiene en materia sanitaria”, explicó.
Delgado resaltó que durante las dos jornadas se alcanzaron más de 1.000 atenciones entre todas las prestaciones médicas, lo que representa a más del 50% de la población de Wichí El Pintado, tanto del casco urbano como de la zona rural. “Es muy reconfortante poder llegar con este servicio y atender a una cantidad tan importante de personas”, sostuvo.
Finalmente, adelantó que se trabaja en la planificación de nuevos operativos dentro de aproximadamente 30 días, con el objetivo de continuar recorriendo las localidades que aún no fueron alcanzadas y fortalecer la presencia territorial del sistema sanitario.
La Red Estratégica de Salud continuará ampliando su presencia en el interior provincial, acercando especialistas, controles, estudios, vacunación y acciones de prevención para garantizar el acceso a una atención sanitaria integral a cada chaqueño.