El PRIMER FALLO JUDICIAL CONTRA la NUEVA REFORMA LABORAL en ARGENTINA fue DICTADO por un JUEZ LABORAL de CÓRDOBA
El PRIMER FALLO JUDICIAL CONTRA la NUEVA REFORMA LABORAL en ARGENTINA fue DICTADO por un JUEZ LABORAL de CÓRDOBA, quien DECLARÓ INCONSTITUCIONAL un ARTÍCULO de la LEY que limitaba las INDEMNIZACIONES en CIERTOS JUICIOS LABORALES.
La norma cuestionada establecía un tope para actualizar las deudas laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la reforma, usando tasas del Banco Central con un límite máximo de inflación + 3% anual.
Según el juez, ese mecanismo podía reducir entre un 20% y un 60% las indemnizaciones que reciben los trabajadores despedidos, y además generaba trato desigual entre distintos juicios, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Por eso, resolvió que las indemnizaciones deben calcularse con el sistema anterior de la Ley de Contrato de Trabajo, sin aplicar el límite impuesto por la reforma.
✔️ En síntesis:
• Un juez declaró inconstitucional el artículo que limitaba indemnizaciones.
• Consideró que afectaba derechos de los trabajadores y generaba desigualdad.
• Ordenó aplicar el método tradicional de cálculo, sin el tope de la reforma.