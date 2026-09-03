EL SAUZALITO: EL OPERATIVO RES BRINDÓ MÁS DE 340 ATENCIONES DE SALUD EN EL SAUZAL
*Este jueves, en el marco de las acciones de fortalecimiento de la atención primaria impulsadas por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Marcos Resico y el Ministerio de Salud de la Provincia, se llevó adelante un nuevo Operativo RES en el CAPS de El Sauzal, con la coordinación del Dr. Gerardo Delgado y la participación de un equipo interdisciplinario de profesionales.*
El equipo RES (Red Estratégica de Salud) coordinado por el Dr. Gerardo Delgado realizó un nuevo operativo de atención integral en el CAPS de El Sauzal, acercando distintas especialidades y prestaciones a la comunidad. Se concretaron consultas de clínica médica, pediatría, obstetricia, cardiología y ecografías, además de acciones de enfermería.
La jornada permitió brindar más de 340 atenciones y acercar prestaciones que, para muchas familias de zonas alejadas de los centros urbanos, implican mayores dificultades de acceso.
Durante el operativo se realizaron 73 ecografías, 20 consultas de pediatría, 30 de clínica médica, 17 de obstetricia y 24 de cardiología, 30 Electrocardiogramas; además de 150 acciones de enfermería.
*Más especialidades cerca de la comunidad*
El Dr. Gerardo Delgado destacó la importancia de llevar este tipo de operativos directamente a las localidades y parajes del interior provincial.
“En el marco del programa de salud buscamos estar presentes en cada realidad y acercar especialidades a quienes más lo necesitan, como nos pide el Gobernador Zdero. En esta ocasión llegamos con un gran equipo de trabajo, incorporando ecografía y obstetricia para complementar la atención de cada profesional, además de cardiología, pediatría y clínica médica”, explicó.
El profesional remarcó también que el abordaje territorial permite atender las particularidades de cada comunidad y mejorar la comunicación con los pacientes, especialmente en zonas donde conviven distintas comunidades y etnias. “Es muy importante poder estar presentes en estas zonas de la provincia. La salud pública tiene que garantizar el acceso y acercar las prestaciones a cada territorio”, sostuvo.
*La salud, presente en cada territorio*
Desde el Ministerio de Salud provincial se viene fortaleciendo una estrategia de atención territorial que busca reducir las barreras de acceso y acercar servicios sanitarios a comunidades que se encuentran alejadas de los centros de referencia.
En este sentido, los Operativos RES permiten que vecinos de localidades y parajes puedan acceder, en un mismo lugar, a diferentes especialidades y estudios que habitualmente requieren traslados hacia ciudades cabecera. “Muchas veces no es solamente el camino que hay que recorrer, sino también el acceso a determinadas especialidades. Con estos equipos logramos estar presentes en el territorio, acercando respuestas a cada uno de los vecinos y familias”, destacó Delgado.
La estrategia apunta a sostener la presencia sanitaria en toda la provincia y profundizar durante el año el abordaje integral de las comunidades, con una premisa central: que la distancia no sea un impedimento para acceder a la atención médica.