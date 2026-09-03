EL SAUZALITO: EL OPERATIVO RES BRINDÓ MÁS DE 340 ATENCIONES DE SALUD EN EL SAUZAL

El lunes 8 de junio por la noche en la Sub Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Juan José Castelli se realizó

EN CASTELLI SE REALIZA UNA IMPORTANTE JORNADA JUNTO A EMPRENDEDORES

Master Plan El Impenetrable Este lunes 11 de julio en horas de la mañana en ‪Castelli‬ se realizó una de las primeras jornadas