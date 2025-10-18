EL SAUZALITO: “LOS MELEROS” RECIBIERON UN VEHÍCULO PARA FORTALECER EL TRABAJO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE MIEL ORGÁNICA

Los trámites podrán sustanciarse en la sede del Consejo de la Magistratura del Chaco ubicada en : América Nº 117 de la ciudad

ABREN CONCURSO PARA JUEZ DE FALTAS SUPLENTE DE WICHI EL PINTADO

​DOMINGO PEPPO MANTUVO UNA REUNION CON LOS PRINCIPALES REFERENTES DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

CON LA UNIÓN DEL PJ Y LA AMPLIACIÓN DEL FCHMM VAMOS A DEFENDER LOS INTERESES DE CADA CHAQUEÑO Con los principales referentes del