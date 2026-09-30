ELBIA SANDER PRESENTARÁ “CON LA VOZ DE LA TIERRA”, UNA MUESTRA INSPIRADA EN EL MONTE Y LA IDENTIDAD DE CASTELLI
En el marco de las actividades por el aniversario de Juan José Castelli, la artista plástica Elbia Sander presentará una exposición de pinturas y dibujos titulada “Con la voz de la tierra”, una propuesta inspirada en el monte, las raíces y la identidad de los pueblos originarios de la región.
Sander contó que la muestra nació a partir de su vínculo con la tierra y de una búsqueda personal relacionada con las simbologías americanas. “Mi espíritu siempre estuvo ligado a la tierra, al americanismo y a la simbología americana”, explicó la artista. A partir de esa inspiración comenzó a trabajar en distintas obras realizadas en tinta y acrílico, que dieron forma a lo que denominó “La cosmogonía del monte”.
La exposición contará con entre 20 y 25 trabajos, entre pinturas y dibujos, en los que aparecen elementos figurativos y simbólicos relacionados con las energías del monte y las culturas originarias.
UNA VIDA LIGADA AL ARTE
Sander nació y creció en Castelli y, luego de trasladarse a Buenos Aires en la década del 80, desarrolló allí gran parte de su trayectoria artística. Estudió en la Escuela Panamericana de Arte y posteriormente continuó su formación junto a maestros y talleres particulares.
Su vínculo con la pintura comenzó desde muy pequeña.
“Yo creo que uno nace con eso. A los 8 o 10 años, cuando veía algún cuadrito en los manuales, decía: ‘Yo quiero hacer esto’”, recordó.
A lo largo de su trayectoria realizó numerosas exposiciones y experimentó con diferentes técnicas, entre ellas pintura, dibujo, acuarela y grabado. También participó de una bienal en Italia.
Después de cuatro décadas fuera de Castelli, regresó a la zona durante la pandemia y decidió establecerse nuevamente en su tierra.
“Amo este lugar y es mi lugar en el mundo”, expresó al referirse a Castelli y al campo donde actualmente vive.
“PASARLE LA POSTA” A LAS NUEVAS GENERACIONES
Durante la entrevista, la artista también destacó su deseo de transmitir sus conocimientos a quienes tienen inquietudes artísticas.
“Hay mucha gente que tiene ese don y no sabe dónde buscar. Si puedo hacer el nexo para que puedan informarse y formarse, me gustaría”, manifestó.
En ese sentido, señaló que, si bien estudió y se formó durante muchos años, considera que el arte también surge de una necesidad interior de expresar aquello que uno siente.
La muestra también tiene un significado especial por el reencuentro de Sander con su comunidad y con personas que compartieron parte de su historia. En ese marco, destacó especialmente el acompañamiento de amistades y familiares que la impulsaron a retomar y mostrar públicamente su producción artística en Castelli.
La exposición “Con la voz de la tierra” se realizará el 2 de octubre, desde las 19 horas, en Zona VIP, frente a la plaza, con entrada libre y gratuita, como parte de las actividades por el aniversario de la ciudad.
La propuesta busca ser también un espacio de encuentro con la comunidad y una oportunidad para acercar el arte, la memoria y la identidad local a los vecinos de Castelli.