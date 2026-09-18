EN CASTELLI, ZDERO CUMPLE CON LA EET N°12: NUEVOS TALLERES Y REFACCIÓN INTEGRAL DESDE LA PRÓXIMA SEMANA
El proyecto contempla la construcción de nuevos módulos de talleres, corredores y la refacción integral de distintos sectores del establecimiento.
El gobernador Leandro Zdero anunció hoy la ejecución de las obras de refacción integral y ampliación de la Escuela de Educación Técnica (EET) N°12 de Juan José Castelli, una intervención largamente esperada por la comunidad educativa que permitirá mejorar las condiciones para la formación práctica de sus estudiantes. Los trabajos comenzarán la próxima semana y representa otro compromiso más cumplido por el mandatario provincial.
Durante la presentación, Zdero destacó que se trata de una respuesta a un pedido sostenido por las autoridades de la institución y remarcó la importancia de fortalecer la educación técnica como parte de la formación de jóvenes preparados para el mundo laboral. “Tenemos que dar una solución a la técnica por lo que significa esto para el trayecto de formación, fundamentalmente con los talleres nuevos y con la práctica profesional”, sostuvo el Gobernador.
En este sentido, valoró el crecimiento de la matrícula de la institución, que pasó de alrededor de 200 a 500 estudiantes, y planteó el desafío de continuar fortaleciendo este tipo de establecimientos: “Tenemos que seguir potenciando, porque son escuelas que le garantizan un futuro a nuestros jóvenes”.
Zdero también vinculó el impulso a la educación técnica con el perfil productivo que busca consolidar la provincia. “Necesitamos una provincia con un perfil industrial, que forme profesionales que tengan futuro y que puedan forjar una vida digna con trabajo”, afirmó.
Además, destacó que la planificación estratégica provincial debe articular la oferta educativa con las necesidades laborales y productivas. “Este plan estratégico está guiándonos en la oferta laboral, en la oferta de educación y en la planificación de una provincia que necesita desarrollarse”, señaló.
NUEVOS TALLERES Y REFACCIONES INTEGRALES
El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, explicó que el proyecto contempla una intervención integral del establecimiento. “Lo central son los talleres nuevos, además de corredores y demás sectores que vamos a intervenir. También vamos a arreglar este SUM, que está bastante deteriorado”, detalló.
El funcionario confirmó que la obra se realizará, en el marco de la planificación de infraestructura educativa definida por el Gobierno provincial.
Domínguez remarcó además la importancia de acompañar a las escuelas técnicas, por su aporte a la formación en oficios y al desarrollo de capacidades que permitan a los estudiantes contar con herramientas para su futuro laboral.
”LAS OBRAS SIGUEN”
Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, destacó el avance de las intervenciones que se llevan adelante en distintos establecimientos educativos de la provincia.
“Estamos muy contentos porque se suma otra escuela más donde vamos a poder preparar las instalaciones para que los chicos puedan disfrutarla y dar clases en condiciones”, expresó.
Cerrutti señaló que el trabajo se realiza de manera articulada entre las áreas de Infraestructura y Educación, con intervenciones progresivas en establecimientos de toda la provincia. “Vamos a ir completando. Falta mucho, pero seguimos”, afirmó.
UNA OBRA NECESARIA PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA
El director de la EET N°12, Hugo Haiss, valoró especialmente el anuncio y explicó que la ampliación de los talleres era una necesidad que la institución venía planteando desde hace tiempo. “Es un anuncio muy bueno para nosotros porque va a ser una ampliación del taller que hace mucho tiempo veníamos gestionando”, señaló.
Haiss explicó que, mientras la matrícula y la cantidad de horas cátedras fueron creciendo, los espacios destinados a las prácticas no resultaban suficientes. Esto obligaba, en algunas ocasiones, a desarrollar actividades fuera del horario escolar y generaba dificultades para organizar el uso de la maquinaria entre estudiantes del ciclo básico y del ciclo superior.
“Esta ampliación nos va a servir para separar esos espacios y mejorar la calidad de la enseñanza de los chicos, sobre todo por una cuestión de seguridad”, explicó.
Finalmente, el director agradeció el acompañamiento del Gobernador y recordó que desde la institución se venía planteando la necesidad de ampliar los talleres ante las autoridades. “Sé que es un trabajo grande y una inversión grande. Fui cada vez que tuve la posibilidad de hablar con el Gobernador, con el ministro y con la subsecretaria, mostrando la necesidad, y hoy tenemos esta noticia. Por eso realmente estamos muy agradecidos”, concluyó.
Acompañaron este anuncio: el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini; el presidente de la Cooperativa de Agua Porable de Castelli, Daniel Detzel; el coordinador zonal de Ñachec, Fernando Vogel; Marcela Pibernus, de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio; docentes y alumnos de la institución.