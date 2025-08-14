 Inicio > General > En el CDI celebramos el Día del Niño

En el CDI celebramos el Día del Niño

14 agosto, 2025

En el marco del Mes de las Infancias, el Centro de Desarrollo Infantil vivió una jornada llena de alegría y sonrisas.

El equipo docente dirigido por Gilda Villalba, junto a la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, organizó un emotivo agasajo para los niños de ambos turnos. Hubo música, juegos, entretenimientos, castillos inflables 🏰 y una deliciosa chocolatada 🍫 que hicieron de este día algo muy especial. Además, cada niño recibió un obsequio 🎁 para llevarse un recuerdo de la celebración.

El secretario de Desarrollo Social Javier Bender y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander participaron de las actividades, compartiendo juegos y momentos especiales junto a los niños, disfrutando de la magia de la infancia.

