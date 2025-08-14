En el CDI celebramos el Día del Niño
14 agosto, 2025
En el marco del Mes de las Infancias, el Centro de Desarrollo Infantil vivió una jornada llena de alegría y sonrisas.
El equipo docente dirigido por Gilda Villalba, junto a la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, organizó un emotivo agasajo para los niños de ambos turnos. Hubo música, juegos, entretenimientos, castillos inflables 🏰 y una deliciosa chocolatada 🍫 que hicieron de este día algo muy especial. Además, cada niño recibió un obsequio 🎁 para llevarse un recuerdo de la celebración.
El secretario de Desarrollo Social Javier Bender y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander participaron de las actividades, compartiendo juegos y momentos especiales junto a los niños, disfrutando de la magia de la infancia.