EN MEMORIA DE NÉLIDA VASILOFF DE MERINO
31 enero, 2026
Una mujer que dedicó su vida a la Educación de niños a lo largo de distintas generaciones.
Nélida falleció el día 30 de enero de 2026.
Fiel a su espíritu sencillo y a su voluntad, no se realizará servicio de velatorio. Su cuerpo será cremado en ceremonia privada, transformándose en luz y memoria para todos los que la amamos.
Como ella siempre decía, la Educación es una llama que no se apaga; por eso su luz seguirá encendida en cada alumno y colega que tuvo la suerte de conocerla.