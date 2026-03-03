EN SEMANA SANTA INICIA LA TEMPORADA TURÍSTICA EN EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE
La aventura de El Impenetrable: todo listo para la temporada turística 2026
La comunidad de El Impenetrable se prepara para el inicio de la temporada turística 2026. El punto de partida son los feriados de Semana Santa y se amplían las opciones de alojamiento para todos los gustos, así como las propuestas de actividades en ambientes diversos que invitan a descubrir su fauna silvestre.
El Parque Nacional El Impenetrable y sus alrededores ofrecen cada vez más actividades para el disfrute del turismo de naturaleza: senderismo, travesías en kayak, paseos en bicicleta y observación de aves y fauna silvestre son algunas de las opciones para los visitantes, además de la oportunidad de saborear platos típicos, varios de ellos elaborados con frutos del monte chaqueño.
En esta temporada 2026, se incluyen más servicios y más variedad e innovación gastronómica, gracias al protagonismo de la comunidad de la zona, cada vez más comprometida en el desarrollo de emprendimientos turísticos.
Gabriela Lischinsky es coordinadora de Turismo de Rewilding Argentina en El Impenetrable y remarca que el inicio de temporada (que comienza el 1 de abril), implica un trabajo coordinado entre múltiples actores del territorio: la Asociación de Vecinos de La Armonía (que integran guías locales, cocineras y emprendedores), la Administración de Parques Nacionales y los equipos vinculados al camping y servicios del portal La Fidelidad.
Con el objetivo de mejorar la experiencia del viajero incluso antes de su llegada, destaca que se está fortaleciendo el área de reservas a través de capacitaciones y adelantó que están diseñando nuevos itinerarios para recorrer El Impenetrable de manera profunda e hizo hincapié en la importancia del turismo de naturaleza como alternativa sustentable para el desarrollo económico de las familias de la zona.
Propuestas para el viajero
A las ya conocidas propuestas de corta duración, de kayak, senderismo, bicicleta y observación de aves, se suma la travesía La Huella El Impenetrable: un sendero de 12 kilómetros dentro del parque hasta el Refugio Carayá, donde se pasa la noche, para regresar al día siguiente en kayak por el río Bermejito.
Las experiencias culturales incluyen música y danzas, cocina con algarroba, talleres de tejido y tintes naturales, además de los sabores de la gastronomía local y artesanías, que en muchos casos representan la flora y fauna del monte chaqueño.
En el portal La Fidelidad, adentro del Parque Nacional, se destacan las navegaciones en lancha por el río Bermejo —una de las mejores actividades para el avistaje de fauna—, los senderos interpretativos y la posibilidad de acampar o disfrutar de la propuesta gastronómica del Comedor Qaramta.
En el Portal Los Palmares, al norte, se puede vivir a partir de junio una experiencia diferente alojados en el Glamping Los Palmares a orillas del rio Bermejo con inmersión total en el monte ribereño, con actividades guiadas como cabalgatas, navegación, floating, kayak y senderismo y una propuesta gastronómica de alto nivel basada en sabores del monte. Esta propuesta incluye una navegación de día entero hasta el Portal La Fidelidad, con la posibilidad de observar fauna sobre el rio y picnic en los grandes bancos de arena del Bermejo.
En el Portal La Armonía, hay opciones de alojamiento para todos los gustos. El Refugio de Monte propone una experiencia simple y cálida, con dormis, ideal para viajes entre amigos, familias o viajeros solos. Los que gustan de más confort, pueden optar por el Glamping El Bermejito para vivir la experiencia de alojarse en carpas estilo africanas con baño privado y deck, con desayuno incluido, combinando confort con inmersión en la naturaleza.
Y para campamenteros, las propuestas son varias: el Camping Los Molles sobre el rio Bermejito, el Camping Mapic ubicado dentro del parque cerca del ingreso o el Camping La Fidelidad dentro del parque y sobre el rio Bermejo. Este camping está cerca del Comedor Qaramta y tiene plataformas para acampar, baños con duchas y wifi.
“La intención es que quienes visiten este territorio se lleven una experiencia significativa: conectarse con el monte, su biodiversidad, su gente y la riqueza cultural que lo define”, destacó la coordinadora de Turismo de El Impenetrable de Rewilding Argentina.
Turismo de naturaleza
El Impenetrable es un ecosistema en recuperación, y eso también forma parte de la experiencia: los encuentros con la fauna son cada vez más frecuentes, pero la naturaleza se muestra a su propio ritmo y lo valioso es recorrerlo aprendiendo a percibir y disfrutar de huellas, sonidos y rastros del monte chaqueño.
“El desarrollo del turismo de naturaleza en El Impenetrable representa una oportunidad concreta para las comunidades lindantes al parque, permite generar trabajo, emprender y fortalecer la identidad local a partir de aquello que ya existe: la cultura, el monte y el conocimiento del territorio”, destacó Gabriela Lischinsky.
Finalmente expresó que los avances y la consolidación de este modelo productivo “es posible en alianza y trabajo coordinado con la Administración de Parques Nacionales, el Instituto de Turismo de Chaco, entes de turismo de Miraflores y de Juan José Castelli; y las agencias y operadores turísticos que creen en este tipo de turismo para el desarrollo sostenible del Impenetrable”.
El Parque Nacional El Impenetrable en la provincia del Chaco resguarda 128 mil hectáreas de bosques de algarrobos, palo santo y quebrachos, pastizales, bañados, lagunas y también especies en peligro de extinción como el tatú carreta, el oso hormiguero gigante, el tapir, el aguará guazú y el yaguareté. Su desarrollo turístico está en crecimiento, generando oportunidades laborales para toda la comunidad y desarrollo con conservación.
Existen itinerarios sugeridos de 2, 3 y hasta 6 días que permiten recorrer el destino de forma integral. Para consultas y reservas: WhatsApp +54 9 3794 65-4988.- Instagram: @elimpenetrablechaco – web: www.elimpenetrable.org- o el correo de Gmail: destino@elimpenetrable.org
Fuente: Agencia Noticias del Norte