ENCONTRARIN CON VIDA A DAVID CANTARINO – SE ENCONTRABA DESAPARECIDO
24 marzo, 2026
El denunciante de Javier Milei en el caso Libra apareció con vida. David Cantarino tras haber estado desaparecido desde el 16 de marzo.
La Policía confirmó a su esposa que “fue encontrado en Luján y trasladado a una comisaría en CABA”.
El dato estremece: “no es un hecho menor que desaparezca un denunciante del poder y reaparezca días después”. En medio del gobierno de La Libertad Avanza, crecen las sospechas sobre “operaciones oscuras” y la persistencia de “mano de obra desocupada de la dictadura actuando en las sombras”.
La aparición con vida abre una pregunta urgente sobre quiénes operan y con qué protección en la Argentina de hoy.