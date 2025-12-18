ESCÁNDALO: DETUVIERON A CINCO AGENTES DE LA POLICÍA DEL CHACO POR EL ROBO DE DROGA DURANTE UN OPERATIVO OFICIAL DE INCINERACIÓN
Un grave hecho de extrema gravedad institucional sacude al Chaco: cinco efectivos policiales fueron detenidos acusados de robar 9 kilos de estupefacientes mientras se desarrollaba un operativo oficial de incineración de drogas en la localidad de Colonia Benítez
Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió durante el operativo logístico dispuesto para la quema de estupefacientes, cuando los policías involucrados habrían simulado apartar parte de la carga destinada a la incineración, que posteriormente fue detectada siendo trasladada en una camioneta.
La maniobra no pasó desapercibida: personas presentes en el lugar advirtieron movimientos irregulares, lo que derivó en un pedido inmediato de explicaciones y en la rápida intervención judicial y policial.
Ante esta situación, el fiscal Juan Marcelo Burella Acevedo dispuso la detención de los cinco efectivos involucrados y el secuestro de sus teléfonos celulares, medida clave para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades penales
Desde el Ministerio Público se intenta establecer con precisión cuánta droga fue efectivamente desviada, en el marco de una causa que expone fallas graves en los controles internos y en los procedimientos de seguridad.
La investigación cuenta con el acompañamiento del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, mientras continúan las actuaciones para relevar la totalidad de la carga incinerada y esclarecer el alcance del presunto delito.