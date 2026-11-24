ESCLARECEN ROBO EN LA E.E.P. N° 1043: UN JOVEN APREHENDIDO Y ELEMENTOS RECUPERADOS
Personal policial de la División 911 esclareció el robo ocurrido en la Escuela de Educación Primaria N° 1043 y aprehendió a un joven de 19 años, además de secuestrar diversos elementos sustraídos del establecimiento.
El procedimiento se llevó a cabo este martes 24 de noviembre de 2026, a las 10:51, en Chacra N° 65 de esta ciudad. Personal de la fuerza procedió a la conducción de R.R.A. de 19 años, con domicilio en Barrio Chacra N° 66, quien quedó vinculado a la causa por supuesto robo.
En el procedimiento se procedió al secuestro de los siguientes elementos, 1 conjunto de parlantes marca Euro Case, 1 parlante portátil, 1 kit instrumental de laboratorio, 2 amoladoras
Los elementos secuestrados fueron entregados en la Comisaría Segunda por razones de jurisdicción. Previa consulta con la fiscalía actuante, se dispuso la aprehensión del joven involurado quien quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como supuesto robo en la E.E.P. N° 1043.