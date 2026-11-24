El histórico defensor fue presentado el martes por la noche como responsable del primer equipo. Otra gran figura de la zaga multicampeona, Walter

DANIEL SMAL ES EL NUEVO DT DE SPORTIVO CULTURAL

SAMEEP EJECUTA TAREAS DE DRAGADO Y CANALIZACIÓN EN PUERTO LAVALLE PARA GARANTIZAR LA CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA

Como parte de las acciones preventivas para asegurar la continuidad del servicio de agua potable, Sameep lleva adelante tareas de dragado mecánico y