ESTE LUNES COMIENZA EL OPERATIVO INTERFLUVIO CHAQUEÑO N°131 EN EL IMPENETRABLE
*Con asistencia integral, entrega de módulos alimentarios, agua potable y atención de organismos provinciales y nacionales, el operativo alcanzará a más de 5.000 familias de 48 localidades y parajes.*
El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, pondrá en marcha desde este lunes 11 y hasta el viernes 15 de mayo el Operativo Interfluvio Chaqueño N°131, destinado a comunidades aborígenes y criollas de la zona comprendida entre los ríos Teuco y Bermejo, en El Impenetrable.
El dispositivo fue anunciado días atrás por el gobernador Leandro Zdero y contempla una amplia asistencia social y logística para llegar a los sectores más alejados del territorio provincial.
La logística estará a cargo del Programa provincial Ñachec junto a la Brigada de Monte del Ejército Argentino, quienes además realizarán relevamientos de situaciones particulares que requieran asistencia específica, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento integral a las familias de la región.
El operativo alcanzará a más de 5.000 hogares y cerca de 16.000 personas de 48 localidades y parajes del interfluvio chaqueño, mediante la distribución de aproximadamente 22.000 módulos alimentarios y 38.000 botellas de agua.
Además, acompañarán equipos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, que brindarán atención y asesoramiento para distintos trámites, entre ellos gestión de DNI, actas de nacimiento, cambios de domicilio y regularización de personerías jurídicas de clubes, fundaciones y asociaciones civiles.
La atención administrativa se realizará los días 11 y 12 de mayo en Villa Río Bermejito y los días 13 y 14 de mayo en El Espinillo.
*CRONOGRAMA DE ENTREGAS*
*Lunes 11 de mayo*
-8:00: Villa Río Bermejito, Barrio Norte y Puerto Lavalle.
-15:00: Paraje 10 de Mayo.
*Martes 12 de mayo*
-8:00: Lote 6, Lote 39, Lote 614 y los parajes La Pelole, Las Vertientes, Los Milagros, El Toroltay y Santa Carmen.
*Miércoles 13 de mayo*
-8:00: Parajes El Canal, San Luis, El Escondido, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini.
-15:00: Fortín Lavalle.
*Jueves 14 de mayo*
-8:00: Parajes Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar y Tres Pozos.
-15:00: Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.
*Viernes 15 de mayo*
-8:00: El Espinillo, Pozo del Bayo, Pozo La China, Palo Santo y Víboras Blancas.
-15:00: La Sirena, Paso Sosa y El Obrador.