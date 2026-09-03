ESTIMAN QUE DESDE LAS 6 DE LA MAÑANA DEL VIERNES COMENZARÁN A LARGAR AGUA EN CASTELLI
3 septiembre, 2026
El Presidente de la CoSAP, Agustin Detzel confirmó, que desde las primeras horas de este viernes 4 de septiembre comenzarán a largar agua a la red domiciliaria de la ciudad, luego de las tareas de reparación en el acueducto.
Si bien los operarios de SAMEEP aún seguían trabajando durante la noche de este jueves, se estima que en las próximas horas quedará reparado el problema de una fuga detectada en una soldadura de la cañería de PEAD de 630 milímetros.
Por esta razón informada oportunamente, miles de usuarios de Castelli, Miraflores, Bermejito, Lavalle y Zaparinqui fueron afectados entre los días miércoles y jueves.