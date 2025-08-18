Exitoso 3.er Motoencuentro en Castelli
Con gran entusiasmo y una masiva convocatoria, este 16 de agosto se llevó adelante la segunda jornada del 3.er Motoencuentro organizado por la agrupación Normandos de Juan José Castelli, con el acompañamiento y auspicio de la Municipalidad de Juan José Castelli ️.
El evento, que comenzó el día 15 de agosto, reunió a más de 200 motociclistas ♂️♀️ provenientes de distintas localidades y provincias, quienes hicieron vibrar la ciudad con el rugir de sus motores ⚡ en un clima de camaradería, amistad y pasión por las dos ruedas 欄.
Durante la segunda jornada, los participantes compartieron un almuerzo de confraternidad ️ y disfrutaron de un show musical en vivo , acompañados por autoridades locales. En este marco, se realizaron reconocimientos a funcionarios y colaboradores que hicieron posible la organización del encuentro. Recibieron distinciones el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, en representación del intendente Pío Sander, y el secretario de Turismo, Rubén Romero, por el apoyo brindado al evento.
La jornada continuó con una gran caravana ️ por las calles de la ciudad, que recorrió la plaza central , el monumento a Güemes y el Pulmón Verde , para culminar en la quinta Ivanoff , donde los moteros desarrollaron diferentes actividades recreativas y de integración .
Este tercer encuentro dejó en claro, una vez más, la calidez de la comunidad castelense 珞 y el espíritu fraternal de quienes recorren cientos de kilómetros ️ para ser parte de esta fiesta motera que, año tras año, crece en convocatoria y proyección ✨.