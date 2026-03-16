FORTÍN BELGRANO: SIN LUZ, SIN SEÑAL Y AISLADOS POR LA CRECIDA DEL BERMEJO
16 marzo, 2026
La población vive momentos angustiantes por la dramática situación provocada por el desborde del río Bermejo. Hace dos días que no tiene luz ni señal telefónica, y los caminos ya están intrasitables en la región.
En la últimas horas, una ambulancia de El Sauzalito que había ido a asistir a un paciente tuvo que ser rescatada por un tractor.
La comunidad solicita al Gobierno del Chaco reforzar el puesto sanitario con medicamentos básicos y asistencia social con alimentos a través del programa Ñachec.