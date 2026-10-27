FORTÍN LAVALLE: DETUVIERON A DOS HOMBRES CON MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA EN UN CONTROL VIAL
27 octubre, 2026
Dos hombres de 29 y 31 años fueron detenidos durante un control vial en Fortín Lavalle, Chaco, tras el hallazgo de más de un kilo de cocaína. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Caminera de Juan José Castelli.
Los agentes secuestraron 1.010 gramos de cocaína, valuados en aproximadamente $16 millones. Además, incautaron una camioneta Toyota Hilux, tres teléfonos celulares, una antena satelital y $482.000 en efectivo.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, imputados por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. La investigación continúa para determinar las circunstancias del traslado de la droga.