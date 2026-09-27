FUERTE ESPERANZA: DOS PERSONAS FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL TRAS UN SINIESTRO VIAL EN LA RUTA PROVINCIAL N.º 61
Una camioneta Toyota Hilux terminó volcada sobre uno de sus laterales. El conductor manifestó que habría perdido el control a raíz de un desperfecto mecánico.
Este domingo 27 de septiembre, alrededor de las 15:50 horas, efectivos de la Comisaría Fuerte Esperanza intervinieron en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 61.
Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de una camioneta Toyota Hilux, que se encontraba recostada sobre su lateral derecho y presentaba daños en su estructura.
El vehículo era conducido por un hombre de 49 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 29 años. De acuerdo con lo manifestado por el conductor, habría perdido el control de la camioneta a raíz de un desperfecto mecánico.
Ambos ocupantes fueron trasladados en ambulancia hasta el nosocomio local para recibir atención médica, encontrándose pendiente el correspondiente informe sobre su estado de salud.
Personal policial realizó las actuaciones de rigor en el lugar y procedió a regular el tránsito. La Fiscalía interviniente tomó conocimiento del hecho y dispuso la entrega del vehículo a su propietario, previa acreditación de la propiedad.