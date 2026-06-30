FUNDACIÓN SI ACOMPAÑA A JÓVENES QUE QUIERAN SEGUIR SUS ESTUDIOS

CASTELLI: AMBIENTE ENTREGÓ PLANTINES EN EL BARRIO CRISTINA KIRCHNER Este viernes el Secretario de Ambiente Enzo Ferrari junto a su equipo hicieron entrega

OTRO FIN DE SEMANA COLMADO EN EL NATATORIO MUNICIPAL DE CASTELLI

Las familias Castelenses disfrutan a pleno de la temporada de pileta que lleva adelante el Municipio de juan José Castelli con una entrada