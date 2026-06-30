FUNDACIÓN SI ACOMPAÑA A JÓVENES QUE QUIERAN SEGUIR SUS ESTUDIOS
#atención Querés seguir estudiando y no tenés recursos?? La Fundación Sí te brinda la oportunidad.
Fundación Sí cuenta con *27 residencias universitarias gratuitas* distribuidas en 18 provincias del país y solventadas únicamente a través de donaciones privadas, de empresas y particulares. No contamos con apoyo del estado, ni estamos asociados a ningún partido político ni organización religiosa.
Las residencias son casas grandes donde pueden ir a vivir gratuitamente los jóvenes que quieren seguir una carrera terciaria o universitaria, pero por la distancia a los centros universitarios o razones económicas no pueden hacerlo. Allí viven chicos y chicas de distintas zonas del país a los que, además de hospedaje, Fundación Sí les da la comida y las clases de apoyo necesarias para su desarrollo académico.
Este proyecto se inició en Santiago del Estero en 2013, donde hoy tenemos tres casas, y se fue extendiendo hasta llegar a 18 provincias, en donde tenemos 27 casas. Una de ellas está ubicada en la ciudad de Resistencia. Además, gracias a este proyecto, contamos con más de 160 egresados de diversas carreras, muchos de los cuales provienen de distintas zonas del Chaco.
Los invitamos a difundir la información en la comunidad para que pueda llegar a los jóvenes que consideren la posibilidad de seguir estudiando una vez finalizados sus estudios universitarios. La inscripción está abierta hasta el 31/7/2026 y se hace a través de este link: inscripciones.fundacionsi.org.ar
Para conocer más, no duden en ingresar a nuestra web: www.fundacionsi.org.ar o escribirnos.
Fundación SI Resistencia