GANCEDO: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS

El Acto fue encabezado por el Intendente Nievas este viernes por la mañana. Contó con la presencia del Presidente del Concejo Pio Sander

CASTELLI CONMEMORÓ EL DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

LA JUSTICIA DICTAMINÓ QUE EL ESTADO INCURRIÓ EN UN INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES AL DESPLAZAR A UN GRUPO DE MAESTROS Y DIRECTIVOS INDÍGENAS

La Justicia provincial le propinó un duro revés al gobierno de Leandro Zdero al ordenar restituir en sus cargos a un grupo de