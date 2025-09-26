GOLPE AL NARCOMENUDEO EN EL IMPENETRABLE – SECUESTRARON DINERO, CELULARES Y MERCADERÍA ILEGAL
Efectivos de Drogas Peligrosas realizaron múltiples allanamientos vinculados a una causa por estupefacientes.
Un amplio operativo policial se desplegó este viernes en Juan José Castelli y El Sauzalito, en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la División Operaciones Drogas Interior de Castelli, con el apoyo de otras divisiones del Departamento Antinarcóticos Interior, y arrojaron como resultado el secuestro de una gran cantidad de bienes de dudosa procedencia.
En un domicilio ubicado sobre calle Hugo Ullman, en Castelli, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares, una balanza de precisión y 106.000 pesos en efectivo, elementos que serán analizados como parte de la causa. El segundo procedimiento se llevó a cabo en una vivienda situada en avenida Tero, en El Sauzalito, donde se incautaron 19 cartones de cigarrillos Rodeo, 64 paquetes sueltos, cuatro celulares, dos pendrives, tarjetas de débito y crédito a nombre de distintas personas, un posnet, un kilogramo de hoja de coca y diversos electrodomésticos, además de cuatro cajas de cartuchos.
El operativo también incluyó la intervención de la Comisaría de El Sauzalito, cuyos efectivos secuestraron ocho freezers cargados con carne, lo que llamó particularmente la atención de los investigadores por la magnitud del hallazgo. Según fuentes oficiales, todos los elementos incautados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia para su análisis y resguardo.
Las autoridades judiciales buscan ahora establecer el origen de los bienes y dar con los principales responsables de la organización investigada. Voceros policiales confirmaron que la investigación continuará en los próximos días y no se descartan nuevos allanamientos en la zona del Impenetrable chaqueño. Mientras tanto, los secuestros constituyen un golpe significativo contra las redes vinculadas al narcomenudeo y otras actividades ilícitas.