HACIENDO WILLY DETUVIERON A DOS MASCULINO – UNO TENÍA PEDIDO DE CAPTURA
Fecha y hora indicada, personal de la unidad C.O.M. realizando recorrida de prevención por mediaciones de Chacra N° 05 observaron a dos masculinos a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas (Willis). Posteriormente, logrando detenerlos en Av Güemes siendo el conductor C. L. A. de 24 años y acompañante C. N. Arg., 24 años, ambos domiciliados en Chacra 108 de esta Ciudad, quienes se mostraban en todo momento con actitudes agresivas hacia los uniformados, motivo por lo que se procede a la reducción de los mismos colocándole medidas de seguridad (esposas) haciendo uso de la fuerza en la medida de lo necesario para el resguardo físico y la de terceros. Posteriormente, se procede a identificar a ambos ciudadanos a través de Aplicación *SIGEBI MÓVIL*, donde el conductor C. L. A. arrojó un *PEDIDO ACTIVO/POSITIVO*. Se realizó secuestro preventivo de *(01) Motocicleta*. Posteriormente, se condujo a ambos ciudadanos hasta Div. Medicina Legal donde fueron examinados por médico en turno y luego entregado junto a secuestro en Cria. 2° J. J. Castelli por razones de jurisdicción.