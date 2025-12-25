HALLAN A UN HOMBRE SIN VIDA TIRADO EN UNA VEREDA DEL BARRIO CURISHI
25 diciembre, 2025
Se investiga la razón de muerte y no se descartan hipótesis
Se constató *occiso* tirado boca arriba en la vereda en Barrio Curishi (MZ 5 PC 14), masculino conocido por la prevención como *VICTOR HUGO BARRIOS* alias LACO, *33 años*.
Tras el hallazgo, se dio intervención al Fiscal de Investigación en turno, Dr. Fabricio Calvo, quien dispuso la presencia del personal de Bomberos con el fin de verificar el cuerpo y determinar si presenta lesiones o indicios de violencia, para establecer si se trató de un homicidio o si la muerte responde a otra causa.