HISTORIA ARGENTINA
2 de Febrero de 1825 🌎🇦🇷 ¡EL DÍA QUE EL MUNDO NOS DIJO «SÍ»! EL PACTO HISTÓRICO QUE CAMBIÓ NUESTRO DESTINO
¿Sabías que un 2 de febrero la Argentina dejó de ser «rebelde» ante Europa para convertirse en una nación reconocida? En 1825, las Provincias Unidas firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, el primer acuerdo de este tipo con una potencia mundial. ¡Fue el sello definitivo a nuestra libertad! En un mundo donde España aún soñaba con reconquistarnos, este tratado fue un escudo diplomático clave. El ministro inglés fue el gran motor de este acuerdo. Sus famosas palabras lo dicen todo: «La América Española es libre; y si nosotros no desgramos nuestros asuntos, es nuestra». Al firmar, Inglaterra admitió legalmente que las Provincias Unidas eran un Estado soberano e independiente. El pacto puso fin al contrabando de la era colonial, permitiendo que barcos de ambos países navegaran y comerciaran libremente bajo leyes claras. No todo fue sencillo. El tratado incluía un punto que hizo arder el Congreso: la libertad de culto. Por primera vez, se autorizaba a los residentes británicos a tener sus propias iglesias y cementerios particulares (como el famoso Cementerio Británico), algo que las provincias más conservadoras votaron en disidencia. Fuimos la primera nación hispanoamericana reconocida por Londres sin necesidad de debates parlamentarios eternos. El fin de la esclavitud: En el Artículo 14, las Provincias Unidas se comprometieron a cooperar con Gran Bretaña para la abolición total del comercio de esclavos. El documento fue rubricado por Manuel J. García y el cónsul Woodbine Parish, bajo el gobierno de Juan Gregorio de Las Heras y con el impulso de Bernardino Rivadavia. «Al fin se respira aire libre en la América Latina», sentenció Sir Robert Wilson al conocer la noticia. ¡Un hito que marcó el inicio de nuestras relaciones internacionales!