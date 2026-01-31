HISTORIA ARGENTINA
31 de Enero de 1856. ⚔️ ¡CARNAVAL DE SANGRE EN LA MATANZA! LA MASACRE QUE LA HISTORIA QUISO OLVIDAR
¿Sabías que en los campos de lo que hoy es el Partido de La Matanza ocurrió una de las ejecuciones masivas más brutales de nuestra historia civil? El 31 de enero de 1856, la llamada «Batalla de Villamayor» no terminó con el último disparo, sino con una orden implacable que bañó de sangre la campaña bonaerense. En el convulso escenario de una Buenos Aires separada de la Confederación, el Coronel Jerónimo Costa desembarcó en Zárate con apenas 160 hombres, intentando una quijotada: derrocar al gobierno porteño. Pero lo que Costa no sabía era que el gobernador Pastor Obligado, junto a sus ministros Bartolomé Mitre y Valentín Alsina, habían firmado una sentencia de muerte días antes: todo «jefe anarquista» capturado debía ser fusilado en el acto. Tras ser derrotados por las fuerzas de Emilio Conesa, Mitre —quien dirigió la operación— ordenó el fusilamiento inmediato de Costa y sus oficiales. La orden se extendió a la tropa. Cerca de 140 soldados fueron ejecutados junto a sus jefes; muy pocos lograron escapar. Entre los ejecutados cayó el mismísimo Jerónimo Costa, el valiente que años antes había defendido la isla Martín García con tal honor que los atacantes franceses le devolvieron su espada en señal de respeto. Mientras el diario de Sarmiento, El Nacional, celebraba diciendo que «el carnaval ha principiado», Mitre era recibido con banquetes y ovaciones en la ciudad. Para evitar el derecho de gentes, el gobierno simplemente declaró «bandidos» a sus enemigos, una táctica que luego se repetiría durante años en las guerras civiles para ejecutar sin juicio previo. Este episodio marca una de las páginas más oscuras de la formación nacional, donde el odio político se impuso sobre el honor militar.