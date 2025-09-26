HISTÓRICA CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA ARMONÍA Y EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE

💃El Ballet Municipal de danzas Orejanos nace por iniciativa del Intendente Pio Oscar Sander, creado en mayo de 2022 con motivo de celebrarse

OREJANOS EL BALLET MUNICIPAL DE CASTELLI QUE CAUSA FUROR EN LOS ESCENARIOS

JORNADAS «PARA NO MORIR DE AMOR»

En Castelli la Jornada Provincial para reconocer y erradicar las violencias en los noviazgos y relaciones afectivas de las y los adolescentes será