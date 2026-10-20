HISTÓRICO: LA CoSAP COMIENZA A INYECTAR ENERGÍA SOLAR A LA RED DE SECHEEP
La entidad instaló un medidor bidireccional y ya es Usuario Generador lo que le permitirá vender sus excedentes de energía.
En un hecho inédito para una institución local, la CoSAP comenzó a inyectar energía eléctrica solar a la red de distribución de SECHEEP.
En el día de hoy, operarios de Secheep, en presencia de Agustín Detzel, Presidente del Consejo de Administración de la COSAP, procedieron a instalar un medidor bidireccional que permitirá medir la energía eléctrica que aporta la instalación solar que ya funciona desde el mes de abril en las oficinas administrativas de la cooperativa, a la red de distribución de SECHEEP.
A partir de ahora, la COSAP se categoriza como Usuario Generador de Energía, lo que significa que podrá volcar los excedentes -por ejemplo los días sábados y domingos en que no se tiene atención al público- de su instalación solar a la red y recibir a cambio una compensación económica.
Al respecto, Detzel comentó: «Para nosotros haber completado este trámite, firmando hoy un contrato con Secheep como proveedores de Energía, cierra nuestro proyecto puesto que desde su inicio el objetivo fue usar la energía solar en los momentos de actividad y volcar a la red en los momentos que se exceda la producción o no se utilice, o sea vender nuestro excedente, y esto nos permite reducir aún más los montos en factura que hoy paga la COSAP».
De esta manera, la cooperativa no solo genera un importante ahorro en su factura de luz al autoabastecerse con energía limpia durante la semana, sino que además se convierte en proveedora, vendiendo a la red provincial la energía que no consume.
Un modelo de eficiencia energética y sustentabilidad que marca un precedente en Juan José Castelli.