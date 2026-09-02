HISTÓRICO: MATÍAS RICHTER, DE HALCONES VÓLEY, CONVOCADO A UNA OBSERVACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA U15
El vóley de Juan José Castelli vive un momento histórico. Matías Richter, jugador de Halcones Vóley, fue convocado para participar de una observación de la Selección Argentina U15, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de septiembre en Goya, Corrientes.
La gran noticia llegó este 1 de septiembre, cuando su entrenador, el profesor Cristian “Miti” Burgardt, recibió el llamado del staff de la Selección Nacional informándole oficialmente sobre la convocatoria del joven jugador castelense.
Con apenas 14 años, Matías se convierte en el primer jugador de Juan José Castelli en recibir una convocatoria de estas características, marcando un hecho histórico para el vóley de nuestra ciudad y especialmente para Halcones Vóley, institución en la que se viene formando desde hace varios años.
Matías se desempeña como armador y cuenta con una destacada trayectoria pese a su corta edad. En 2025 integró la Selección Chaqueña que consiguió un histórico subcampeonato después de 25 años, mientras que este año volvió a formar parte del seleccionado provincial, teniendo además el orgullo y la responsabilidad de ser capitán del equipo.
En el ámbito educativo, fue alumno de la Escuela N.º 255 Felipe Boero y actualmente cursa sus estudios en la Escuela de Educación Técnica N.º 12 de Juan José Castelli.
Detrás de esta convocatoria hay años de entrenamiento, aprendizaje, compromiso y acompañamiento. Su familia, sus compañeros, entrenadores y toda la familia de Halcones celebran con enorme orgullo este gran paso en su carrera deportiva.
Ahora llegará el momento de viajar a Goya y disfrutar de una experiencia inolvidable, compartiendo entrenamientos y observaciones junto a otros jóvenes talentos del país.
¡Felicitaciones, Matías! Todo Juan José Castelli celebra esta histórica convocatoria y te desea el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia con la ilusión celeste y blanca. 🇦🇷🏐
Nota y redacción Pasion Deportiva