HISTÓRICO OPERATIVO “CARBÓN VERDE”: LA POLICÍA DEL CHACO SECUESTRÓ CASI 5 TONELADAS DE MARIHUANA
El procedimiento permitió incautar 4.927 kilos de marihuana, con un valor estimado de 1.500 millones de pesos al por mayor y hasta 7.500 millones al menudeo. Hay dos hombres detenidos. “El Chaco es un terreno hostil para la droga”, afirmó el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich.
En el marco de las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Leandro Zdero, la Policía del Chaco llevó adelante el operativo “Carbón Verde”, un procedimiento histórico que permitió secuestrar 4.927 kilos y 249 gramos de marihuana y detener a dos hombres por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Los detalles se dieron a conocer, esta mañana, durante una conferencia de prensa en la Escuela de Policía, encabezada por el ministro de Seguridad, Hugo Daniel Matkovich, acompañado por el Jefe de Policía, Comisario General (R) Fernando Javier Romero; el Subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva; y el Director Ejecutivo del CEAC, Comisario General Cristian Durand.
También estuvieron presentes la subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico, Verónica Ramírez; el Subsecretario de Investigación e Inteligencia Criminal, Ángel Domínguez; el Subsecretario de Seguridad Pública, Juan de la Cruz González; y el Subsecretario de Acción Comunitaria, Tatino Enríquez.
UN CAMIÓN INTERCEPTADO Y UNA CARGA MILLONARIA
El procedimiento se inició durante la noche, cuando efectivos interceptaron un camión sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 999. Al verificar el rodado, constataron que registraba un pedido de secuestro activo en una causa por supuesto robo.
Con intervención de la Justicia Federal, el vehículo y sus dos ocupantes fueron trasladados a las instalaciones de la Escuela de Policía, donde se realizó una inspección con testigos. En el lugar una can antinarcóticos que marcó la posible presencia de estupefacientes.
La requisa permitió secuestrar un total de 4.927 kilos y 249 gramos de marihuana, además de un teléfono celular marca Honor. Como resultado del procedimiento, los dos hombres que viajaban en el camión quedaron detenidos por una presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.
UN VALOR DE HASTA 7.500 MILLONES DE PESOS AL MENUDEO
De acuerdo con las estimaciones realizadas, el cargamento tendría un valor aproximado de 1.500 millones de pesos al por mayor, equivalente a cerca de 1 millón de dólares.
En tanto, si la sustancia se comercializara al por menor o menudeo, su valor podría alcanzar los 7.500 millones de pesos, equivalentes a unos 6 millones de dólares.
Estas cifras dimensionan el impacto económico del procedimiento y la cantidad de droga que fue retirada de circulación.
MATKOVICH: “EL CHACO ES UN TERRENO HOSTIL PARA LA DROGA”
Durante la conferencia, el ministro Hugo Daniel Matkovich destacó la magnitud del resultado y reconoció el trabajo de la Dirección General de Consumos Problemáticos, encabezada por Walter Adrián Zalazar, y de todos los efectivos que participaron. “Es un procedimiento histórico, inédito para la Policía de la provincia del Chaco”, expresó el funcionario, quien remarcó que el resultado refleja la continuidad de la política de seguridad impulsada desde el inicio de la gestión del gobernador Leandro Zdero.
En ese sentido, fue contundente al afirmar: “El Chaco es un terreno hostil para la droga”, y aseguró que la lucha contra el narcotráfico constituye una decisión firme del Gobierno provincial.
Matkovich también señaló que la investigación continúa en curso y que, por el momento, no se brindarán detalles sobre el origen y el destino de la carga para no comprometer las medidas judiciales. Además, adelantó que podrían conocerse nuevas precisiones en los próximos días, a medida que avance la causa.
TRABAJO COORDINADO CON LA JUSTICIA FEDERAL
El operativo se desarrolló en coordinación con la Justicia Federal, con intervención del fiscal federal de Sáenz Peña, Doctor Carlos Martín Amad. También participaron en las actuaciones las juezas Belén López Mace, Fernando Carbajal y Zunilda Niremperger, junto con los fiscales federales de Formosa Luis R. Benítez y Marisa Vázquez.
El ministro agradeció el acompañamiento de la Justicia Federal y destacó especialmente la labor del fiscal Amad, además del trabajo articulado entre las distintas áreas policiales y judiciales.
La Policía Caminera brindó apoyo durante el traslado del camión, mientras que también colaboró el COE.
UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD SOSTENIDA
El resultado del operativo “Carbón Verde” se enmarca en la política de lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el Gobierno del Chaco, bajo las directivas del gobernador Leandro Zdero y la conducción del Ministerio de Seguridad. Con procedimientos de esta magnitud, la Policía del Chaco reafirma su compromiso de combatir el tráfico de estupefacientes, fortalecer los controles y trabajar de manera coordinada con la Justicia para retirar la droga de circulación y avanzar contra las organizaciones delictivas.