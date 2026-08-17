HOMICIDIO EN MIRAFLORES: UN JÓVEN DE 23 AÑOS MURIO TRAS SER HERIDO CON UN ARMA BLANCA – HAY UN DETENIDO
El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el barrio Alianza, donde el jóven fue encontrado tendido en la vía pública con una grave herida en el muslo izquierdo. Por el caso, un joven de 21 años fue aprehendido y se secuestró un cuchillo que podría estar vinculado al ataque.
Un joven de 23 años murió durante la madrugada de este lunes luego de ser encontrado herido en la vía pública, en el barrio Alianza de Miraflores. Por el hecho, la Policía detuvo a un hombre de 21 años, señalado como el presunto autor de la agresión.
El hecho se conoció alrededor de las 23:15 del domingo, cuando transeúntes alertaron a la Policía sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima, identificada como N.A , de 23 años, en posición de cúbito dorsal, con una herida en la pierna izquierda y manchas rojizas en el suelo.
En el lugar se presentó una joven de 20 años, quien manifestó ser sobrina de la víctima y aportó sus datos personales. Además, señaló como presunto agresor a R. Y. de 21 años.
Una ambulancia del hospital local llegó al lugar y trasladó a Alegre hasta el centro de salud. Sin embargo, al arribar a la guardia, el médico Mario Saucedo constató su fallecimiento y diagnosticó una hemorragia grave en el muslo izquierdo.
Tras tomar conocimiento del caso, el fiscal de Investigación Penal N° 2, Dr. Gerónimo Roggero, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y del personal de Bomberos, con el móvil tanatológico, para realizar la correspondiente necropsia. Además, ordenó avanzar con la individualización del presunto autor y secuestrar las prendas de vestir que llevaba la víctima.
En el marco de las tareas investigativas, personal policial logró establecer que el sospechoso se encontraba en un domicilio del barrio Originario. Allí, los agentes se entrevistaron con A. Y. de 53 años, quien hizo entrega de su hijo.
Según el informe policial, el hombre también entregó de manera espontánea un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de longitud, con hoja blanca, punta y filo, mango de madera con dos remaches metálicos y marca Tramontina. El elemento presentaba manchas rojizas en la hoja.
Secuestraron las prendas de la víctima
Posteriormente, los investigadores se dirigieron al hospital y procedieron al secuestro de las prendas que llevaba Alegre al momento del ataque: un pantalón deportivo negro con franjas grises, un short de fútbol violeta con franjas rojas y el escudo de River Plate, un par de medias negras, zapatillas negras con franjas blancas y logo Adidas, y una gorra negra y gris marca Nike Trail. Todas las prendas presentaban manchas rojizas.
El móvil tanatológico trasladó el cuerpo del joven hacia la Morgue Judicial para la realización de la necropsia.
Por otra parte, también fueron secuestradas las prendas que llevaba el presunto autor: un buzo verde flúor con capucha, una remera negra con la estampa de una Virgen y la leyenda «Santa Cruz», un pantalón corto de jean gris oscuro y un par de alpargatas azules.
Finalmente, el único acusado quedó notificado de su aprehensión en la causa que investiga el presunto homicidio de Nicolás Alegre. La investigación continúa bajo la intervención del fiscal Gerónimo Roggero.