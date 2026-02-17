 Inicio > Actualidad & General > HUALOQ ALA ES LA GRAN GANADORA DE LOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE

HUALOQ ALA ES LA GRAN GANADORA DE LOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE

17 febrero, 2026


En el despacho municipal, el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y miembros del gabinete municipal, encabezó la reunión en la que se dieron a conocer oficialmente los resultados de los Carnavales del Impenetrable – Copa Impulsa 2026 🎭✨
Tras el conteo de votos y finalizada la confección del acta correspondiente, el secretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, procedió a dar lectura del acta oficial, dando a conocer los premios y reconocimientos de esta gran edición que volvió a brillar por su color, talento y pasión.
🏆 PREMIOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE 2026 – COPA IMPULSA
🥁 Batería Ganadora
HUALOQ ALA
🎭 Comparsa Ganadora
HUALOQ ALA
👑Reina ESTRELLA TROPICAL  Luana  Ramirez

📜 Rubros y Ganadores
1️⃣ Estandarte de Comparsa: HUALOQ ALA
2️⃣ Portaestandarte de Comparsa: Pedro Godoy (HUALOQ ALA)
3️⃣ Estandarte de Batería: HUALOQ ALA
4️⃣ Portaestandarte de Batería: Alexis Villalba (HUALOQ ALA)
5️⃣ Cordoneras: Molina y Echeverría (HUALOQ ALA)
6️⃣ Bastonera de Comparsa: Zoe Riquel (HUALOQ ALA)
7️⃣ Reina de Batería: Tatiana Deniz (ESTRELLA TROPICAL)
8️⃣ Pareja de Baile: Miranda Domínguez / Montoya Vallejos (HUALOQ ALA – ESTRELLA TROPICAL)
9️⃣ Grupo de Baile: “Viva la Patria” (HUALOQ ALA)
🔟 Destaque Femenino: Lucila Riquel (HUALOQ ALA)
1️⃣1️⃣ Destaque Masculino: Walter Riquel (HUALOQ ALA)
1️⃣2️⃣ Carroza: “Alegría de los 2000” (HUALOQ ALA)
1️⃣3️⃣ Dúo: “Valiente, Valiente” (ESTRELLA TROPICAL)
1️⃣4️⃣ Embajadora: Sol Rojas (ESTRELLA TROPICAL)
1️⃣5️⃣ Trío: Ayala – Dinápoli – Solís (HUALOQ ALA)
1️⃣6️⃣ Solista Femenino: Lara Denis (HUALOQ ALA)
1️⃣7️⃣ Solista Masculino: Nahuel Ceschan / Mariano Becerra (HUALOQ ALA)
1️⃣8️⃣ Grupo Infantil: “Paquitas de Xuxa” (HUALOQ ALA)
1️⃣9️⃣ Grupo de Frente/Apertura: “Fiebre del Sábado” (HUALOQ ALA)
2️⃣0️⃣ Carrocín: “Sintonía de los 80” (HUALOQ ALA)
2️⃣1️⃣ Revelación del Carnaval: Becerra / Montoya Humberto (HUALOQ ALA – ESTRELLA TROPICAL)
2️⃣2️⃣ Mejor Coreógrafo: Jonathan Barrientos (HUALOQ ALA)
2️⃣3️⃣👑 Reina del Carnaval
LARA DENIS – HUALOQ ALA
2️⃣4️⃣ Rey del Carnaval: Nahuel Ceschan (HUALOQ ALA)
2️⃣5️⃣ Revelación Infantil: Romero Villordo (ESTRELLA TROPICAL)
2️⃣6️⃣ Director de Batería: Miguel Solís (HUALOQ ALA)
🎉 Una edición que volvió a demostrar que los Carnavales del Impenetrable son una verdadera fiesta popular, donde el talento, el esfuerzo y la pasión de cada comparsa llenan de orgullo a toda la comunidad.
El brillo, la música y la energía del carnaval ya comienzan a palpitar el próximo año, renovando el compromiso de seguir creciendo y fortaleciendo esta celebración que nos identifica. 

