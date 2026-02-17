HUALOQ ALA ES LA GRAN GANADORA DE LOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE
En el despacho municipal, el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y miembros del gabinete municipal, encabezó la reunión en la que se dieron a conocer oficialmente los resultados de los Carnavales del Impenetrable – Copa Impulsa 2026 🎭✨
Tras el conteo de votos y finalizada la confección del acta correspondiente, el secretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, procedió a dar lectura del acta oficial, dando a conocer los premios y reconocimientos de esta gran edición que volvió a brillar por su color, talento y pasión.
🏆 PREMIOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE 2026 – COPA IMPULSA
🥁 Batería Ganadora
HUALOQ ALA
🎭 Comparsa Ganadora
HUALOQ ALA
👑Reina ESTRELLA TROPICAL Luana Ramirez
📜 Rubros y Ganadores
1️⃣ Estandarte de Comparsa: HUALOQ ALA
2️⃣ Portaestandarte de Comparsa: Pedro Godoy (HUALOQ ALA)
3️⃣ Estandarte de Batería: HUALOQ ALA
4️⃣ Portaestandarte de Batería: Alexis Villalba (HUALOQ ALA)
5️⃣ Cordoneras: Molina y Echeverría (HUALOQ ALA)
6️⃣ Bastonera de Comparsa: Zoe Riquel (HUALOQ ALA)
7️⃣ Reina de Batería: Tatiana Deniz (ESTRELLA TROPICAL)
8️⃣ Pareja de Baile: Miranda Domínguez / Montoya Vallejos (HUALOQ ALA – ESTRELLA TROPICAL)
9️⃣ Grupo de Baile: “Viva la Patria” (HUALOQ ALA)
🔟 Destaque Femenino: Lucila Riquel (HUALOQ ALA)
1️⃣1️⃣ Destaque Masculino: Walter Riquel (HUALOQ ALA)
1️⃣2️⃣ Carroza: “Alegría de los 2000” (HUALOQ ALA)
1️⃣3️⃣ Dúo: “Valiente, Valiente” (ESTRELLA TROPICAL)
1️⃣4️⃣ Embajadora: Sol Rojas (ESTRELLA TROPICAL)
1️⃣5️⃣ Trío: Ayala – Dinápoli – Solís (HUALOQ ALA)
1️⃣6️⃣ Solista Femenino: Lara Denis (HUALOQ ALA)
1️⃣7️⃣ Solista Masculino: Nahuel Ceschan / Mariano Becerra (HUALOQ ALA)
1️⃣8️⃣ Grupo Infantil: “Paquitas de Xuxa” (HUALOQ ALA)
1️⃣9️⃣ Grupo de Frente/Apertura: “Fiebre del Sábado” (HUALOQ ALA)
2️⃣0️⃣ Carrocín: “Sintonía de los 80” (HUALOQ ALA)
2️⃣1️⃣ Revelación del Carnaval: Becerra / Montoya Humberto (HUALOQ ALA – ESTRELLA TROPICAL)
2️⃣2️⃣ Mejor Coreógrafo: Jonathan Barrientos (HUALOQ ALA)
2️⃣3️⃣👑 Reina del Carnaval
LARA DENIS – HUALOQ ALA
2️⃣4️⃣ Rey del Carnaval: Nahuel Ceschan (HUALOQ ALA)
2️⃣5️⃣ Revelación Infantil: Romero Villordo (ESTRELLA TROPICAL)
2️⃣6️⃣ Director de Batería: Miguel Solís (HUALOQ ALA)
🎉 Una edición que volvió a demostrar que los Carnavales del Impenetrable son una verdadera fiesta popular, donde el talento, el esfuerzo y la pasión de cada comparsa llenan de orgullo a toda la comunidad.
El brillo, la música y la energía del carnaval ya comienzan a palpitar el próximo año, renovando el compromiso de seguir creciendo y fortaleciendo esta celebración que nos identifica.