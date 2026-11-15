IMÁGENES IMPACTANTES DEL INCENDIO EN UN DEPÓSITO DE CARBÓN DE TRES ISLETAS
Trabajaron junto a bomberos voluntarios y personal municipal para evitar que las llamas se propagaran a otros sectores.
Hoy, alrededor de las 8, personal de Bomberos intervino en un incendio registrado en una empresa dedicada a la producción y exportación de carbón vegetal y productos forestales, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 95, a la altura del kilómetro 1178, en el acceso a Tres Isletas.
En el lugar trabajaron efectivos de la División Bomberos de Juan José Castelli, con una autobomba a cargo del jefe de la unidad, junto a bomberos voluntarios de esa localidad.
Las dotaciones lograron contener el foco ígneo y concentraron las tareas en evitar que el fuego se extendiera hacia sectores donde había bolsas de carbón vegetal y dos tanques de combustible. Para ello, realizaron trabajos de refrigeración y abastecimiento de agua, con la colaboración de dos camiones cisterna del municipio local.
Hasta el momento no se registraron personas lesionadas. Los equipos continuaron con las tareas de refrigeración para evitar una posible reactivación del fuego.